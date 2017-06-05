Блогер Усманов продолжает развлекать и награждать публику

Мультимиллиардер Алишер Усманов объявил победителей конкурса пародий на свое видеообращение оппозиционеру Алексею Навальному - будучи не в силах выбрать одного, он решил наградить "айфонами" троих, сообщил он на своей странице "ВКонтакте".

По словам бизнесмена, ему было непросто выбрать лучшую работу, и его помощники даже устроили дополнительное народное голосование. "Но легче не стало - смешных и интересных произведений все равно предостаточно", - поделился Усманов и привел в своем посте три работы победителей.

Состязание продолжается, отметил бизнесмен.

Одним из победителей стал известный блогер Егор Жгун, отмечает РБК. По его словам, фильм Навального ему понравился. Причем он лично не подавал заявку ни на конкурс рисунков, ни на конкурс стикеров.

Алишер Усманов стал героем популярных мемов после того, как записал видеоролик, в котором обвинял Навального во лжи и клевете на него в фильме ФБК "Он вам не Димон". Бизнесмен с юмором отнесся к пародиям на свое видеообращение и объявил конкурс лучших мемов.

29 мая Усманов пообещал каждую неделю выбирать самые удачные шутки про его видеообращение к Навальному. Победителю он обязался вручать iPhone 7 Plus и футболку с мемом и автографом. Для желающих принять участие в конкурсе он создал отдельное сообщество в соцсети.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный смеётся:

- Смотрите-ка, а ведь пошло дело-то! Не свелось всё к противостоянию Навальный/Усманов - и это прекрасно. Хотелось бы увидеть ещё много этих харь в формате личных блогов, чтобы они нам поплакались на суровость правосудия проклятого "совка", на тяготы первоначального накопления капитала и кару суровую за расхищение социалистической собственности. Блогер Чубайс мог бы дарить за пародии на себя или Дуню его не просто айфончики (кстати, тут Усманов косвенно подтвердил связь свою с Митей "Айфончиком") - а "майбахи", например. Чай, "Роснано" дало немало из нашего бюджета на личные прихоти-то? Возможно, такое "примирение и соглассие" ограбленных классов с классом правящим, со всей этой околопутинской и околомедведевской (что не имеет разницы) сворой миллиердеров - и стало бы долгожданной национальной идеей. Ведь идеей не стало никакое строительство, никакое движение к будущему общему благосостоянию - значит, нацидеей должно стать скрадывание "острых углов" и подробностей того, как общенародная собственность стала собственностью вот этих красавцев, хамящих из своих блогов. Надо как-то поставить это на поток - видимо, придётся уже не одному Навальному задирать олигархат. У меня на прицеле Андрей Мельниченко давно - так что надо подумать, прикинуть, может и его светлый лик узрим говорящим не через лондонских "юристов", а уж непосредственно...

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