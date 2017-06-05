Вице-губернатор Курской области попался на взятке в миллион рублей

Заместителя губернатора Курской области, председателя областного комитета региональной безопасности Василия Зубкова задержали по подозрению в получении взятки недвижимостью на 1 млн рублей, сообщает сайт СК.

" Зубков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), его соучастники в зависимости от роли каждого по ч.4 ст.291.1, ч.5 ст.291, ч.5 ст.33, ч.5 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, дача взятки и пособничество в даче взятки). По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме Зубкова фигурантами уголовного дела стали Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова.

В областной администрации 62-летний Зубков курирует взаимодействие с МЧС России, государственную инспекцию строительного надзора Курской области, а также государственную инспекцию Курской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники с соответствующими государственными инспекциями городов и районов.