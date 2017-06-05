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Московский листок

Супруг краевой судьи эксплуатировал в краснодарских краях рабский труд узбеков, а потом убивал рабов

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 3

регионы рабство узбекистан социальныйрегресс краснодар
Супруг краевой судьи эксплуатировал в краснодарских краях рабский труд узбеков, а потом убивал рабов

В Красноармейском районе Краснодарского края муж судьи региона держал у себя на дачном участке рабов, которых убивал за непослушание и отказ от работы, сообщает РИА Новости. Двое сбежавших узбекистанцев обратились за помощью в ГУ МВД Краснодарского края, где рассказали, что жертвами рабовладельца стали десятки человек, все они были гражданами Узбекистана. 

По словам пострадавших, краснодарец предлагал работу гастарбайтерам, после чего отбирал у них паспорта и заставлял работать на себя бесплатно, а за отказ подчиняться убивал рабов и закапывал у себя на участке. 

Правоохранители обнаружили тела погибших, но идентифицировать их личности пока не удалось. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку, устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, отмечает агентство.

От редакции: Отметим, что всё это ещё и в период потопа стало известно. То есть край-то местами терпит общее бедствие, и тут словно вода смыла условные барьеры. Недавно меня фейсбучные товарищи пытались одёрнуть: да при чём тут казачество, потоп наверное (!) мобилизовал и дружины для эвакуации населения. Однако я-то писал не о дружинах, а конкретно о привелегированных казаках - атаманах-миллионерах и прочих сотниках. Так тут ещё лучше дела обстоят: не просто классовое доминирование и самодовольство - в сторонке от проблем простых трудящихся, тут откровенное рабство - по образцу, который "неруси" в Чечне когда-то продемонстрировали в 90-х. Только там рабы были родом из РФ, которым по истечении срока годности и дабы шантажировать родню головы рубали... А тут муж блондиночки-судьи (!!!), этнически безупречный, эксплуатировал в качестве рабов бывших советских братьев, а потом за ненадобностью убивал. Что ж, капитализму есть чем похвастаться (жаль, питерский экономический форум закончился) - социальный регресс идёт полным ходом, и на смену отношениям, обусловленным частной собственностью, на смену наёмному труду пришёл местами труд рабский.

А и то верно: сперва в Узбекистане том же уничтожили колхозы, а вместе с ними и права и возможности рядовых трудящихся, потом они поехали побираться в качестве трудящихся по тем республикам Союза, что ещё в состоянии давать работу "чурбанам", "чуркам", в общем всем тем, кого реакционное сознание мгновенно девальвировало в правах и свободах (за это спасибо Ельцину стартовое, но потом-то всё катилось уже и при путине и местных баях в ту же сторону: социалистическая родина, распавшись, предала целые народы)... Ну, вот и получили. Помню, в Краснодарском крае как раз, в Архипо-Осиповке слышал мельком приветствие одного местного смуглёныша с признаками алкоголизма на лице другому "Слава Четвёртому рейху!" - видимо, унтерменшей там привыкли эксплуатировать как рабов. Мечты Гитлера сбылись в тех краях, куда он так рвался за плодородной почвой, продовольствием и нефтью - причём сбылись усилиями самих унтерменшей, которые поделились на рабов и господ, ну а господа возомнили себя высшей расой, как водится, имея для этого лишь имущественные поводы...  

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Нурлан написал 05.06.2017 19:10
Жуткая картина.Понесет ли убийца наказание, или нет.
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(без названия)
Ясенпоц написал 05.06.2017 18:59
...ну, дебил, бл.., - уни кальный бронетанкист...
Чюдо, а может это "целые народы предали социалистическую родину", от чего оная и распалась, ась?
И я те могу назвать некое племя, которое оный процэсс и таки сорганизовало - ну, шоб быром разбить свинью-копилку и поиметь, наконец, выстррраданныйе в этой тюррьме народофф свои кровные гешефты.
(а родо-стойбищные радостно поддержали свящщщенную борьбу с держимордами-угнетателями за ради освобождения от окофф колониализьма ...ну, вот и поимели - каждому свое)
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(без названия)
Левон Казарян написал 05.06.2017 18:39
"В Красноармейском районе Краснодарского края муж судьи региона держал у себя на дачном участке рабов..."
- - - - - - -
Почему его не обвиняют в изменении конституционного строя на рабовладельческий?
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