К провозглашению "цифровой экономики" чуть ли не национальной идеей

ОЧЕРЕДНАЯ КУКУРУЗНО-ПИАРНАЯ…

На завершившемся ПМЭФ Первое лицо выступило в роли восторженного почитателя «цифровой экономики» и провозгласило ее развитие чуть ли не как панацею для больной РФ. Мы имеем дело с очередной кукурузно-пиарной кампанией. Раньше (Валдай, 2013) нас должны были спасти «духовные скрепы». Теперь вот – цифровая экономика, мол, последняя надежда.

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Вообще-то выражение «цифровая экономика» - такой же абсурд, как и зачатие по телефону. Цифрового хлеба, цифровых одежды, обуви, машин не бывает. Цифры есть невозможно, цифру на себя не наденешь. Нужно говорить об Экономике Знаний, Креаномике. Однако такие слова туповатым расейским бонзам, обладающим мозгами брежневского обывателя, недоступны. Они предпочитают повторять словеса Грефа и Кудрина, даже не понимая их смысла. Цифровые технологии должны обслуживать новейшее производство, а также – логистику и сбыт для него. Вас чему в школе КГБ-то учили?

Для того, чтобы цифровые технологии развивались, необходима питательная среда для них. В виде развивающихся предприятий реального сектора. Промышленности легкой, средней и тяжелой. Всех видов. В виде умного агропрома и нового транспорта. Как писал в «Карьере менеджера» Ли Якокка (руководитель автопромышленных корпораций США) в 1984-м, высокие технологии сами по себе – не товар. Их еще нужно применить в реальном производстве, каковое должно быть в стране. От текстильной до космической. Реальный сектор и должен требовать инновации, одновременно подпитывая своим спросом и науку, и образование. Нет современного реального сектора – гибнут и наука, и образование.

В РФ осталось в основном добыча сырья. Попытка строить «цифровую экономику» на такой основе сродни попытке иметь клиренс без машины. Или плавать на «корабле» из свинцовой чушки.

Чтобы поднять промышленность, в РФ нужно вводить разумный протекционизм (уравнивая условия конкуренции с иностранными промышленниками), давая нашим производителям такие же дешевые, как на Западе, кредиты и обеспечивая им такие же, как и бусурман, налоговые льготы при модернизации производств. То есть, нужно выходить из ВТО или нарушать «священные правила» свободы торговли, надо применять разумную эмиссию рублей и мобилизацию валютно-сырьевых доходов ради долгого и льготного кредитования русского реального сектора. Кроме того, при протекционизме и иностранцы охотнее ставят производства в стране. Ибо это оказывается выгоднее, чем завозить сюда готовые товары.

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Максим Калашников читал выступления Путина и его «диадохов» на ПМЭФ. Что там? Никакого протекционизма – РФ будет до издыхания служить богу «свободной торговли». Никакой разумной продуктивной эмиссии. То есть, несырьевая промышленность в РФ не сможет подниматься. Тогда вы что «цифровать» собрались? Добычу сырья, попил бюджета и завоз в РФ импорта? Тогда ваша попытка «цифровизировать» экономику РФ сродни надеванию скакового седла (предназначенного для орловского рысака или ахалтекинца) на корову. С самым позорным финалом.

Чтобы строить Экономику Знаний, нужно вкладывать деньги не в футбол и олимпиады, не в бесплодные чаши стадионов, а в науку и научно-технические проекты. Вы же, бонзы хреновы, поступаете в точности наоборот. Вы режете ассигнования на науку, технику и промышленность, но наращиваете траты на футбол и тупую Сирийскую кампанию. Подробности –

http://m-kalashnikov.livejournal.com/3118152.html

Далее: вы собрались создавать среду для роста цифроэкономики.

«…«Сегодня носителями прорывных новаций очень часто являются малые компании – так называемые стартапы, – сказал президент. – Как правило, их создают молодые исследовательские команды. Уверен, они способны стать эффективными партнерами крупного российского бизнеса, и мы будем расширять такое партнерство, создавать необходимую инфраструктуру». «На базе наших ведущих вузов намерены начать формирование инновационных научно-технологических центров.

Здесь на одной территории будут сосредоточены и образование, и исследовательская база, и высокотехнологичные, и венчурные компании», – пояснил Путин…»

http://www.ng.ru/economics/2017-06-05/1_7002_utopia.html

А вы знаете, гражданин начальник, что для того, чтобы все это стало явью, чтобы не появились очередные профанации (роснано-сколковы), такие малые команды и «университетские республики» должны не только существовать рядом с разнообразной современной промышленностью (которую вы в РФ убили и задушили). Им ведь еще нужны не только дешевые кредиты, но и государственные субсидии, и государственные заказы. Как в Китае и на Западе. Иначе небольшие команды так и не вырастут в сильные корпорации. (Как, впрочем, и всегда случалось в РФ с 1992 г.) Подробности:

http://m-kalashnikov.livejournal.com/2667470.html

«Хуавей» в КНР получил государственные заказы ДО того, как он стал компанией-мировым лидером, а не ПОСЛЕ. Вы так работать не желаете. У вас нет настоящей структуры для выращивания компаний-лидеров, как в США. У вас есть только имитации – опереточные АСИ или Сколково.

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Главным же препятствием на пути создания Экономики Знаний в РФ выступаете вы, расейская «элита». Ибо если в стране появляется сверхпроизводительная креаномика, то пещерно-феодальная «элита» сырьевиков, ростовщиков и попильщиков погибает. Вы такой креаномике не нужны. Появятся те, кто вас уберет.

Это сродни проблемам роботизации в СССР начала 80-х. Тогда выяснилось, что просто так промышленные роботы на заводы ставить нельзя. Для этого нужно перестроить производство, придать ему высокую культуру, рационализировать технологические процессы – и так вплоть до эргономики и научной организации отдельных рабочих мест. На Западе, где была конкуренция, все это делалось пади того, чтобы не разориться. В СССР с его монополизмом и гарантированным сбытом ЛЮБОЙ произведенной продукции, приходилось силой заставлять директорат приводить предприятия в порядок. Чтобы можно было их роботизировать.

Так вот: ваша «цифровизация» экономики РФ потребует кардинального наведения порядка уже не на том или ином предприятии – а во всей стране. Каковое наведение потребует спроваживания вас, нынешняя «элита», в утиль. Вы к этому готовы? Шувалов, Греф, Кудрин – это их руками вы собрались строить «цифровую экономику»? Да, выдающиеся практики, ничего не скажешь…

Потому очередной барабанный бой по поводу российской «компутопии» (использую термин главреда «Техники-молодежи» Василия Захарченко 1975 г.) – это что-то вроде кукурузной кампании Хрущева. С таким же финалом в недалеком будущем. Максим Калашников об заклад побиться готов.