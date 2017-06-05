Вандалы из Русской православной церкви снесли под Вязьмой церковь работы Жилярди

Церковь швейцарского архитектора Доменика Жилярди (1785—1845) снесена в Мольгине под Вязьмой. На ее месте ведется строительство церковного комплекса РПЦ МП, сообщает в своем блоге искусствовед Андрей Чекмарев.

Разрушенный Спасо-Преображенский храм был построен в 1810-х годах. «Это был памятник, включенный во все списки, давно опубликованный. Архитектурный заказ графов Паниных, единственный сохранявшийся храм их большого Дугинского имения», пишет Алексей Чекмарев.

Церковь являлась выдающимся памятником арзитектуры. "В архитектурном облике Спасской церкви нет ничего провинциального. Это стильная и не лишенная рафинированности столичная постройка, в которой и внешние формы, и интерьер выполнены достаточно качественно. В основе здания часто используемый в ампире куб, накрытый пологим куполом с практически незаметным из-за небольшой высоты барабаном, прорезанным круглыми окнами. Возникает иллюзия (особенно с ближних точек), что купол лежит непосредственно на кубической основе. Восточный фасад очерчен полукружием апсиды, на западном к главному объему примыкает небольшой притвор. Образ строится на идее замкнутого, не вступающего в диалог с окружением монолита - «вещи в себе». У здания нет ни колонных портиков, ни лоджий, ни крупных проемов, оно убедительно играет роль романтически-таинственной твердыни и производит монументальное впечатление при незначительных габаритах", описывали ее искусствоведы.

Стройплощадку нового комплекса РПЦ МП на месте разрушенного храма посещает губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В конце апреля 2017 года представители РПЦ МП снесли также Успенскую церковь XVIII века на территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге. Это было старейшее здание Екатеринбурга. В Екатеринбургской епархии РПЦ МП пытались выдать снос за «восстановление» храма.

- Вот такое у попов уважение к старине, - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - их идеологема "возрождения России дореволюционной" тут полностью развеяна, не дорога им старина, им важна территория, собственность, реституция, а не архитектурная аутентичность, возможность торговать опиумом для народа в новостройках - а вот в Москве они, всё те же магнаты из МП РПЦ (это означает И государство, И конкретно Путина - да какое право они имеют распоряжаться в Смоленской области?! только право денег) выстроили новёхонький Храм жертв коммунистической идеи, не в пример ветхой старине крепкий и надёжный, надеются, что века простоит, но времена меняются, а витки истории повторяются, но на новой высоте борьбы классов, однакр сейчас мне интересно - эта сволочь в рясах будет перед законом, перед государством отвечать, или теократия Путина сама дала благословение на снос памятника нашей истории и культуры?!