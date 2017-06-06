Ельцина считает 90-е "святыми"

Вдова первого президента России Наина Ельцина заявила, что считает период 90-х годов святыми годами становления новой страны, сообщает «Интерфакс». Об этом она заявила в Москве на книжной ярмарке в ходе презентации своей книги «Личная жизнь».
«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — сказала Ельцина.
- Вдова Ельцина женщина пожилая, а с людьми в возрасте разное бывает, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но настолько отрываться от реальности все же не стоит. Мало того, что на 91-92 годы пришлась крупнейшая планетарная катастрофа современности, рухнул Советский союз. И Борис Ельцин имел к этому самое непосредственное отношение. В 1993 году произошла уже национальная катастрофа - государственный переворот, который совершил Ельцин, расстреляв парламент и упразднив конституцию, в результате чего Россия перешла от буржуазной демокртии к буржуазной диктатуре полуфашистского типа, и появился термин "Семья". В 1994 году произошли залоговые аукционы, когда основные активы крупнейшего государства перешли в руки частных лиц, по сути было разворовано целое национальное достояние. В русском языке именно тогда прижилось слово "олигарх". В конце этого года началась первая чеченская война, которая в следующем, 1995-м году ознаменовалась рекордным на тот момент террористическим актом - захватом больницы в Буденновске. Впрочем, рекорд вскоре был побит захватом больницы в Кизляре. В 1996 году Ельцин избрал себя на второй срок, имея стартовый рейтинг около 2 процентов. В 1998 году страну накрыл дефолт. А в самом конце десятилетия произошло фарсовое назначение преемника, на тот момент мало кому известного питерского бюрократа, чем Россия из номинальной демократии была переведена в режим "преемничества", принципата - еще не империи, но уже и не республики. Что сейчас и имеем. Впрочем, в стране, где молятся "святому", которого при жизни за кротость нрава и человеколюбие прозвали "кровавым", понятие святости может быть весьма своеобразным. Не удивлюсь, что слова Наины Ельциной вообще первый шаг к канонизации первого президента РФ. Надо признать - число жертв его правления все же несколько меньше, чем при "святом" Николае, мировую войну Борис Николаевич не развязывал, оставив это преемнику...
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!!!TOTO Q!-TOT-BOG!!!&& написал 06.06.2017 01:19
- Именно такие мысли давно уже бродят в с-ных гниломосках бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных! То таки если не верите - сходите на митинг "опопозиции" на переулок адика сахарова, при3,1416-здяного на всю голову - то родной брат оп безумию Алкаша Мордатого... То таки да...
И МЕДВЕДЕВА написал 06.06.2017 01:10
- "Быть ему попом - смотрите, какой пузатенький".
- "Быть ему генералом - смотрите, какой горластенький".
-"Нет, быть ему президентом - смотрите, обкакался, но держится молодцом!"
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Съезд Народных Депутатов СССР.
Врывается спецназ КГБ в масках, с автоматами:
- "Ельцин где? Борис Николаевич, пригнитесь!"
Открывают стрельбу.
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У армянского радио спрашивают:
- "Что могут сделать генералы для спасения страны?"
- "Только посадить на шею народу какого-нибудь уголовника."
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Ельцин прославился в Свердловской области строительством свинарников, а потом превратил в свинарник всю Россию.
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Прозвище Ельцина - Свинья в ермолке.
(Ермолка или кипа - еврейская национальная шапочка).
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Кобелю Анатолия Собчака пересадили гипофиз какого-то дрезденского завклуба, и кобель начал выговаривать некоторые слова: "сортир", "сопли", "обрезание", "пересмотра приватизации не будет"...
И надо же! В воровском сообществе моментально обрел признание и уважение.
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К только что избранному губернатору Санкт-Петербурга Яковлеву подходит чиновник:
- "Владимир Анатольевич, там Путин приехал, сидит и ждет, что вы насчет него решите."
- "Чтоб завтра духу этого п...ка не было."
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Гениальность Ельцина заключалась в том, что среди миллионов порядочных людей он находил подлецов и делал их министрами.
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"Берегите Россию", - сказал Ельцин и передал ее без пяти минут уголовнику.
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Ельцин был глуп, как сивый мерин: он не знал, ни что такое социализм, ни что такое капитализм, и поэтому мы живем в африканском королевстве Путиленд.
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Узурпатор всегда называет себя спасителем отечества.
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У армянского радио спрашивают:
- "Что такое экстремизм?"
- "Это когда сын уборщицы становится царем."
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Свинью - за стол, она - и ноги на стол. (В старину "столом" называли престол.)
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Простого пацана Володьку Путина занесло на такую высоту, как тромб в головной мозг.
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"ИСКРА", электронная газета, N 54, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
на целование икон Путиным... написал 06.06.2017 01:07
на много десятков миллионов больше написал 06.06.2017 01:07
и оба - Русские Святые....
это курорт написал 06.06.2017 01:04
нынеж намечен право славный гулаг с улучшенным питанием
#рускияниздаюца!
**** написал 06.06.2017 00:29
Но все-таки приходится признать, что эпоха Ельцина с ее бардаком - это курорт по сравнению с эпохой путинщины с ее держимордством...
анатолий1 написал 06.06.2017 00:06