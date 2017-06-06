Ельцина считает 90-е "святыми"

Вдова первого президента России Наина Ельцина заявила, что считает период 90-х годов святыми годами становления новой страны, сообщает «Интерфакс». Об этом она заявила в Москве на книжной ярмарке в ходе презентации своей книги «Личная жизнь».

«По-моему, 90-е годы надо называть не лихими, а святыми и поклониться тем людям, которые жили в то сложное время, которые создавали и строили новую страну в тяжелых условиях, не потеряв в нее веру», — сказала Ельцина.

- Вдова Ельцина женщина пожилая, а с людьми в возрасте разное бывает, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но настолько отрываться от реальности все же не стоит. Мало того, что на 91-92 годы пришлась крупнейшая планетарная катастрофа современности, рухнул Советский союз. И Борис Ельцин имел к этому самое непосредственное отношение. В 1993 году произошла уже национальная катастрофа - государственный переворот, который совершил Ельцин, расстреляв парламент и упразднив конституцию, в результате чего Россия перешла от буржуазной демокртии к буржуазной диктатуре полуфашистского типа, и появился термин "Семья". В 1994 году произошли залоговые аукционы, когда основные активы крупнейшего государства перешли в руки частных лиц, по сути было разворовано целое национальное достояние. В русском языке именно тогда прижилось слово "олигарх". В конце этого года началась первая чеченская война, которая в следующем, 1995-м году ознаменовалась рекордным на тот момент террористическим актом - захватом больницы в Буденновске. Впрочем, рекорд вскоре был побит захватом больницы в Кизляре. В 1996 году Ельцин избрал себя на второй срок, имея стартовый рейтинг около 2 процентов. В 1998 году страну накрыл дефолт. А в самом конце десятилетия произошло фарсовое назначение преемника, на тот момент мало кому известного питерского бюрократа, чем Россия из номинальной демократии была переведена в режим "преемничества", принципата - еще не империи, но уже и не республики. Что сейчас и имеем. Впрочем, в стране, где молятся "святому", которого при жизни за кротость нрава и человеколюбие прозвали "кровавым", понятие святости может быть весьма своеобразным. Не удивлюсь, что слова Наины Ельциной вообще первый шаг к канонизации первого президента РФ. Надо признать - число жертв его правления все же несколько меньше, чем при "святом" Николае, мировую войну Борис Николаевич не развязывал, оставив это преемнику...