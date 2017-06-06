Кому терроризм, кому отец родной

01 июня 2017 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о необходимости борьбы с терроризмом:

«Терроризм стал ужасной угрозой для глобального мира и безопасности, поэтому долг каждой страны — сплотиться в борьбе с ним. ООН реформирует свой контртеррористический потенциал, чтобы содействовать каждому члену организации в борьбе с терроризмом. Россия вместе с другими странами может сыграть очень важную роль в том, чтобы победить терроризм и пресечь возможность появления террористических групп».

Сравним итоги.

В 2016 году считаются погибшими в терактах по всему миру 13740 человек, в России - 13 человек.

Много это? Трудно найти болезнь, которая собрала бы меньше жертв. Скажем, только синдром Дауна в 2015 году унёс в мире 19136 жизней.

А всего в мире умерло не от старости 55843142 человека (2015 год), из которых только в дорожно-транспортных происшествиях погибло 1254435 человек (в России 23114 человек), от пожаров погибло 267885, утонуло 372442 человека.

Ну и от травм, полученных в результате всех уголовных преступлений, скончалось 1427818 человек.

Но, как видите, по мнению ООН 13740 человек, погибших в терактах (причём, подавляющая масса погибших в войнах на Ближнем Востоке), это «ужасная угроза для глобального мира и безопасности».

Почему?

А потому, что терроризм кормит в мире миллионы паразитов из бюджетов государств.

Во-первых, кормит СМИ, благодаря которым терроризм вообще существует. Ведь подавляющее число журналистов вообще не знают, о чём писать, если террористы в мире кого-то не убьют. Благодаря СМИ сегодня террористы убивают не тех, от кого что-то зависит (правительственных чиновников), а тех, кого удобно убить. Убивают ради убийства. И не освещай СМИ каждый теракт, террористам не было бы смысла эти акты совершать.

Во-вторых, терроризм кормит огромное количество спецслужб, которые, чтобы их не сократили, часто сами теракты и совершают. 11 сентября в Нью-Йорке тому вопиющий пример.

В-третьих, терроризм кормит армии, ведь в отсутствие внятных внешних угроз, и армии полагалось бы сократить. А терроризм является поводом нападения на слабые страны и поводом присвоения их ресурсов. Есть терроризм - живут и растут численно армии, процветает военно-промышленный комплекс.

Жёсткое требование

3 июня 2017 года топ новостей прокричал заголовками: «Россия требует от США объяснить связанные с КНДР санкции». Но под этим жёстким заголовком это «жёсткое требование» сформулировано так: «Хотели бы услышать разъяснения от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование», — приводит РИА «Новости» заявление заместителя постоянного представителя при ООН Владимира Сафронкова, правда, не сообщая, на коленях Сафронков «требовал» или нет?

Ведь выступил Сафронков с этим лебезящим «хотением» на заседании Совбеза ООН, после чего покорно проголосовал за это расширение санкций ООН против КНДР - против российских компаний. А ведь мог просто наложить вето!

Проголосовать «за» и «потребовать» от кого-то объяснений - это круто!

Знай наших!

Хозяйской рукой

После проезда Трампа по арабскому миру, там произошли настолько кардинальные изменения, что заголовки типа «В Сети появилось видео, как ракеты ВКС РФ уничтожают боевиков ИГИЛ в Алеппо» уже совершенно не впечатляют. Сразу шесть арабских стран - Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен и Ливия - объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма. А потом ещё и Мальдивы. Надо же!

Лавров сделал вид, что и на него кто-то обратил внимание: «Это их дело. Это двусторонние отношения этих государств. Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают, что за любым событием в мире стоим мы, заверяю, что это не так». Понятно, что «не так» - что арабские страны на мнение Рашки плевать хотели. Не СССР небось.

Ну, а в Вашингтоне делают вид, что они тут ни при чём, и призывают арабов жить дружно…

Погода, кстати, стояла мерзкая

Был в СССР такой анекдот при Горбачёве: «О нём, опять о нём, всё о нём и немного о погоде»…

Со второго по утро четвёртого июня - за два дня - в числе пяти самых главных новостей по версии Яндекса:

«- Путин в шутку предложил свалить вину за плохую погоду на Трампа;

- Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны;

- Путин и Макрон проведут встречу на саммите G20 в Гамбурге;

- Путин об избирательной кампании Трампа: Иногда думал, что перебирает мужик;

- Рога, копыта, таблетка и жвачка: Путин призвал американских истериков «прекратить эту чушь»;

- Вторая шутка Путина на Петербургском международном экономическом форуме была про Трампа;

- Наши выборы, их острова: Путин рассказал об интересах России;

- Путин в интервью Стоуну отметил, что не согласен с действиями Сноудена

Источник: " Путин в интервью Стоуну отметил, что не согласен с действиями Сноудена;

- Путин пояснил, за что ему нравится Трамп;

- Путин сравнил обвинения в адрес России с антисемитизмом;

- Путин о западной прессе в России: «На голову нам сели, ноги свесили»;

- Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров в выборы в США;

- Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления России в НАТО;

- В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным».

Красава! Такого и при генсеках не было.