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Московский листок

АвтоВАЗ собрался делать летающие автомобили

Опубликовано 05.06.2017 в разделе комментариев 1

АвтоВАЗ собрался делать летающие автомобили

Концерн "АвтоВАЗ" в ближайшие 20 лет может приступить к производству летающих автомобилей, заявил компании Николя Мор. "У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" - тут может быть потенциал на будущее. Мы могли бы рассматривать такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем через лет 20", - сказал он в интервью RNS.

Отметим, что крупнейший отечественный автопроизводитель пятый год подряд несет колоссальные финансовые потери. По итогам 2015 года автоконцерн получил рекордный убыток в размере 73,9 млрд руб. В течение года ситуация только ухудшалась и по итогам января—сентября 2016 года общий долг АвтоВАЗа составил 104 млрд руб.

Ранее Мор в интервью телеканалу РБК сообщил, что "АвтоВАЗ" могут покинуть более двух тысяч человек до конца года. «Я не буду давать никакой цифры, мы все еще обсуждаем, но, возможно, это будет более 2 тыс. человек до конца года», - сказал глава компании.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что на поддержку оптимизации штата АвтоВАЗа из федерального бюджета будет выделено около 600 млн. рублей. По словам чиновника, деньги пойдут на частичное возмещение оплаты труда, подготовку и переподготовку специалистов, лишившихся своего рабочего места. По словам министра автозавод намерен в течение двух лет сократить порядка 4–5 тысяч человек.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик787 написал 05.06.2017 23:46
АвтоВаз многие годы был позором советской и российской промышленности?
Вкладываться в прогнивший бренд - Величайшая глупость?
.
Это как из сионизма, фашизма, коммунизма делать что-то человеческое - бесполезно, людей не переубедить?
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