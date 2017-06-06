Черногория официально вступила в НАТО

Черногория официально стала 29-м членом НАТО, говорится в сообщении на сайте альянса. Передача прошла в госдепартаменте США, в церемонии приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер Черногории Душко Маркович и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон. Отмечается, что торжественная церемония с поднятием флага пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 7 июня.

Ранее в МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне завершения вступления Черногории в альянс.

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», – говорится в заявлении МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что ответственность «за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне». «Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 г. Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 г.», - отмечается в сообщении МИДа.