Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Черногория официально вступила в НАТО

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 1

Черногория официально вступила в НАТО

Черногория официально стала 29-м членом НАТО, говорится в сообщении на сайте альянса. Передача прошла в госдепартаменте США, в церемонии приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер Черногории Душко Маркович и заместитель госсекретаря США Томас Шэннон. Отмечается, что торжественная церемония с поднятием флага пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 7 июня.

Ранее в МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с враждебной линией Подгорицы на фоне завершения вступления Черногории в альянс.

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», – говорится в заявлении МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что ответственность «за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне». «Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 г. Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 г.», - отмечается в сообщении МИДа.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Теперь пусть ждут в гости
американские танки написал 06.06.2017 00:15
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
Помрем ли мы от ядерной войны? Или от "хитроплана"?
Помрем ли мы от ядерной войны? Или от "хитроплана"...
06.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Черногория официально вступила в НАТО (1)
Кому терроризм, кому отец родной (3)
К провозглашению "цифровой экономики" чуть ли не национальной идеей (1)
Это капитализм, детка... (1)
Ельцина считает 90-е "святыми" (7)
АвтоВАЗ собрался делать летающие автомобили (1)
Вандалы из Русской православной церкви снесли под Вязьмой церковь работы Жилярди (4)
Супруг краевой судьи эксплуатировал в краснодарских краях рабский труд узбеков, а потом убивал рабов (19)
Вице-губернатор Курской области попался на взятке в миллион рублей (4)
Реновация: ловушка 22 [июня] (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Лицемерие Пу и По...
Дарья Митина Дарья Митина: Вoт этo прoизвoдительнoсть!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Помрем ли мы от ядерной войны? Или от хитроплана?
Максим Калашников Максим Калашников: Укросборная по биатлону - поржать))
Дарья Митина Дарья Митина: Непoдражаемый Мильчин oб oднoм из главных пузырей нынешнегo арта
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss