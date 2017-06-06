Трамп может посадить Клинтон

В Конгрессе США против бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон началось расследование по обвинению в использовании служебного положения в личных целях.

Обещания Дональда Трампа «посадить» свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, похоже, обрели шансы на реализацию. Впервые с момента прихода Трампа к власти в отношении Клинтон начато официальное расследование, передало ТАСС.

Расследование запустил глава юридического комитета американского сената республиканец Чак Грассли, и связано оно с попытками бывшей главы Госдепа помешать разбирательству в Бангладеш в отношении друга ее семьи, спонсора Фонда Клинтонов, предпринимателя Мухаммада Юнуса.