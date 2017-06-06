Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Трамп может посадить Клинтон

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 1

Трамп может посадить Клинтон

В Конгрессе США против бывшей госсекретаря Хиллари Клинтон началось расследование по обвинению в использовании служебного положения в личных целях.

Обещания Дональда Трампа «посадить» свою соперницу по предвыборной гонке Хиллари Клинтон, похоже, обрели шансы на реализацию. Впервые с момента прихода Трампа к власти в отношении Клинтон начато официальное расследование, передало ТАСС.

Расследование запустил глава юридического комитета американского сената республиканец Чак Грассли, и связано оно с попытками бывшей главы Госдепа помешать разбирательству в Бангладеш в отношении друга ее семьи, спонсора Фонда Клинтонов, предпринимателя Мухаммада Юнуса.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Отольются кошке Биллкины слезки!
Хреновод Р.Ф. написал 06.06.2017 10:17
-
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к реновации?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
Помрем ли мы от ядерной войны? Или от "хитроплана"?
Помрем ли мы от ядерной войны? Или от "хитроплана"...
06.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей (0)
Трамп может посадить Клинтон (1)
Черногория официально вступила в НАТО (7)
Кому терроризм, кому отец родной (5)
К провозглашению "цифровой экономики" чуть ли не национальной идеей (24)
Это капитализм, детка... (6)
Ельцина считает 90-е "святыми" (26)
АвтоВАЗ собрался делать летающие автомобили (6)
Вандалы из Русской православной церкви снесли под Вязьмой церковь работы Жилярди (5)
Супруг краевой судьи эксплуатировал в краснодарских краях рабский труд узбеков, а потом убивал рабов (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Социализм или варварство?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Социализм или варварство!
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Аберрация сознания
Максим Калашников Максим Калашников: К черту надоевшие морды!
Максим Калашников Максим Калашников: Лицемерие Пу и По...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss