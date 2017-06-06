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Московский листок

Российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 0

Российские авиакомпании за год потеряли 10 млрд рублей

Российские авиаперевозчики в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей, что на 1,5 млрд больше аналогичного показателя 2015 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна.

По его словам, наибольшие потери приходятся на внутренние перевозки - эти рейсы принесли компаниям 33 млрд рублей убытка (в 2015 году - 44,9 млрд рублей). Прибыль от зарубежных авиарейсов при этом снизилась на 37% — до 23 млрд рублей, что не смогло перекрыть убытки от внутренних авиарейсов. При этом перевозки на внутренних линиях выросли на 7,3%, международные — упали на 18,6%.

При этом он отметил, что основные затраты перевозчиков приходятся на лизинг воздушных судов, он подорожал на 19,4%, почти до 300 млрд руб. Стоимость аэропортового обслуживания выросла более чем на 20 млрд руб., а аэронавигационных услуг — на 2 млрд руб. "Ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях. Налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд руб.", - пояснил Тасун.

По его словам, после 2017 года продления льготного НДС не предвидится и "перевозчики уже должны задуматься, в каких налоговых условиях они будут работать".

 



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