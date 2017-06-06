Заболеваемость ожирением среди россиян выросла вдвое за 4 года

Заболеваемость ожирением среди россиян за 4 года увеличилась в 2,3 раза. Как сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на доклад Роспотребнадзора, в 2015 году показатель заболеваемости ожирением в России составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек. Данными за 2016 год Роспотребнадзор пока не располагает.

"Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя", - говорится в докладе.

Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослых в Ненецком автономном округе (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08).

В Роспотребнадзоре отмечают, что рост заболеваемости связан с неправильным питанием, перееданием, повышенным употреблением сахара и хлеба при недостатке в рационе овощей и молочной продукции.

По словам главного внештатного диетолога Минздрава, директора ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктора Тутельяна, рост числе диагнозов "ожирение" действительно связан с ростом заболеваемости, а не улучшением диагностирования. Он утверждает, что у большинства россиян крайне низка культура питания. По его словам, сейчас особенно актуальна проблема детского ожирения, которым страдают 2-6% детей. Он также отметил, что избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет: больше нормы весят около 60% женщин и 50% мужчин.

Отметим, что последний рейтинг по ожирению в разных странах — за 2015 год — опубликовал американский исследовательский центр Social progress Imperative. Лидером стал Кувейт (42,8% жителей имеют ожирение). Далее идут Саудовская Аравия (35,2%), Белиз (34,9%), Египет (34,6%), Иордания (34,3%). США оказались на 11-м месте (31,8%). Россия попала в среднюю часть рейтинга — на 30-е место (24,9%). Рядом с нами Великобритания (24,9%), Венгрия (24,8%).