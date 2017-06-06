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Московский листок

Совфед займется отслеживанием "враждебной активности иностранных государств"

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 4

Совфед займется отслеживанием "враждебной активности иностранных государств"

В Совете Федерации создадут комиссию, которая займется отслеживанием "враждебной активности иностранных государств и международных организаций", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в верхней палате. Это "вынужденная и исключительно правовая реакция" на "резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов в нашей стране", подчеркнули собеседники издания. "Каналами воздействия» на ситуацию в России в Совете федерации считают "зарубежные и лояльные Западу российские СМИ", а также "неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России". Создаваемая комиссия будет бессрочной. Ее состав определится на ближайших заседаниях палаты.

В СФ отметили, что аналогично действуют и в других странах, принимая решения "по противодействию российскому вмешательству".

"В США в мае был одобрен Акт о финансировании разведывательного сообщества, предусматривающий создание нового межведомственного комитета, призванного противодействовать "скрытому влиянию" России. В Европе ранее была создана "Оперативная группа по стратегическим коммуникациям на Востоке", главная задача которой – "борьба с российской пропагандой", - сослался один из источников газеты на международный опыт.

По словам собеседников издания, 7 июня в Совете федерации пройдут парламентские слушания, посвященные «предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». На слушания приглашены представители руководства силовых ведомств, спецслужб и Генпрокуратуры. В СФ отметили, что инициатива родилась после недавних встреч Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых "президент РФ категорически отмел обвинения России во вмешательстве" в дела других стран, заявив, что Россия сама "является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне".

Политолог Константин Калачев считает, что «озабоченность СФ враждебной деятельностью из-за рубежа связана с желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в нынешние патриотические тренды». По мнению политолога, тема образа врага и сплочения против него «будет использована на предстоящей президентской кампании», которая поможет «упрочить позиции» Владимира Путина. Кроме того, надежды на улучшение отношений с мировыми лидерами, в том числе президентами США и Франции, не оправдались, а это «нужно объяснять» и «можно связать с их враждебной настроенностью по отношению к России».

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Виктор написал 06.06.2017 11:38
Совет Федерации никому не нужный орган, ничего полезного обществу не дающий. От безделья решил заняться пропагандой. Да заплати ВВП народу по четыреста тысяч, как членам совфеда или думакам, все бы стали пропагандировать за действующую власть.
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Ничего у них не выйдет
Да и какой смысл написал 06.06.2017 11:13
Настроенных дружелюбно все равно не осталось. Кремль нагадил всем. Теперь идет обратка.
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(без названия)
Пипл написал 06.06.2017 11:13
Пора зачистить власть кремлевских воров и подонков! Они будут гадить, а все будут"патриотически" молчать?
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(без названия)
Григорьич написал 06.06.2017 11:10
...Когда в 1993-м танки расстреливали Верховный Совет, в американском посольстве пили шампанское, празднуя свою победу. А теперь американские СМИ чуть ли не визжат о "вмешательстве" русских в американскую политику, принуждая политиков к принятию "нужных" решений.
Воистину СМИ правят миром.
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