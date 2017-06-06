Совфед займется отслеживанием "враждебной активности иностранных государств"

В Совете Федерации создадут комиссию, которая займется отслеживанием "враждебной активности иностранных государств и международных организаций", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в верхней палате. Это "вынужденная и исключительно правовая реакция" на "резкое усиление внешней активности по мере приближения президентских выборов в нашей стране", подчеркнули собеседники издания. "Каналами воздействия» на ситуацию в России в Совете федерации считают "зарубежные и лояльные Западу российские СМИ", а также "неправительственные организации, ставящие целью нагнетание протестных настроений в России". Создаваемая комиссия будет бессрочной. Ее состав определится на ближайших заседаниях палаты.

В СФ отметили, что аналогично действуют и в других странах, принимая решения "по противодействию российскому вмешательству".

"В США в мае был одобрен Акт о финансировании разведывательного сообщества, предусматривающий создание нового межведомственного комитета, призванного противодействовать "скрытому влиянию" России. В Европе ранее была создана "Оперативная группа по стратегическим коммуникациям на Востоке", главная задача которой – "борьба с российской пропагандой", - сослался один из источников газеты на международный опыт.

По словам собеседников издания, 7 июня в Совете федерации пройдут парламентские слушания, посвященные «предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». На слушания приглашены представители руководства силовых ведомств, спецслужб и Генпрокуратуры. В СФ отметили, что инициатива родилась после недавних встреч Владимира Путина с лидерами Германии и Франции, в ходе которых "президент РФ категорически отмел обвинения России во вмешательстве" в дела других стран, заявив, что Россия сама "является объектом активного и целенаправленного вмешательства извне".

Политолог Константин Калачев считает, что «озабоченность СФ враждебной деятельностью из-за рубежа связана с желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в нынешние патриотические тренды». По мнению политолога, тема образа врага и сплочения против него «будет использована на предстоящей президентской кампании», которая поможет «упрочить позиции» Владимира Путина. Кроме того, надежды на улучшение отношений с мировыми лидерами, в том числе президентами США и Франции, не оправдались, а это «нужно объяснять» и «можно связать с их враждебной настроенностью по отношению к России».