Володин рассказал о проплаченных митингах против реновации

На протестные акции против сноса пятиэтажек в Москве людей "выводят за деньги" "безответственные политиканы", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Проект важный, ответственный, необходимый. Его дискредитация вредна. А сейчас посмотрите - идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги. Ответственная власть ищет пути решения. А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован", - цитирует Интерфакс Володина.

По его словам, критики проекта в большинстве случаев не жили в хрущевках. Есть, по его утверждению, и другая категория противников - "заинтересованный бизнес, который теряет рынки, потому что снижается себестоимость квадратного метра".

Отметим, что 31 мая в Госдуму было передано обращение к Вячеславу Володину с требованием не принимать во втором чтении законопроект о реновации в Москве. К обращению были приложены 8,5 тыс. подписей противников реновации. В сопроводительной записке указывается, что что законопроект "поспешный, непродуманный и антиконституционный", авторы обращения считают, что подобная инициатива не нужна. По их мнению, реновация это "ликвидация аварийного жилья", а законопроект, внесенный в Госдуму, "позволяет сносить любые здания, попадающие в границы так называемой территории реновации".

Между тем, во вторник профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал палате принять ключевые поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы.

Председатель комитета Евгений Москвичев уточнил, что всего было получено 144 поправки к проекту закона. "Не приняты поправки, их около 20, которые вносят изменения в концепцию законопроекта, с которыми надо работать и дальше принимать, может быть, даже политическое решение", - цитирует ТАСС парламентария.