В Госдуме сочли подделкой 90% подписей против сноса пятиэтажек

18 из 20 тысяч поступивших в Госдуму подписей жителей Москвы, выступающих против сноса "хрущевок", оказались поддельными, заявил глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"К нам в течение недели поступило 20 тысяч подписей, где люди говорили, что не надо принимать (закон о реновации). Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные - только 4 тысячи жителей подпадают под реновацию - все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что", - цитирует Интерфакс Москвичева.

При этом он отметил, что в числе упомянутых 4 тысяч подписей "50 процентов тех, кто на самом деле за снос".

Глава комитета сообщил, что в рабочей группе по данной инициативе тщательно проверили и сведения о тех москвичах, которые во вторник приглашены в Думу на общественные слушания по данному проекту закона.