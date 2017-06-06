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Московский листок

Следствие попросило арестовать имущество экс-губернатора Юревича на 3 млрд рублей

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 1

Следствие попросило арестовать имущество экс-губернатора Юревича на 3 млрд рублей

Центральный суд Челябинска во вторник рассмотрит ходатайство следователя о наложении ареста на имущество бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

"Ходатайство поступило в суд от следователя Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела по обвинению Юревича в получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - цитирует Интерфакс консультанта суда Наталью Прохорову.

По ее словам, речь идет о наложении ареста на восемь объектов недвижимости, в числе которых квартира, гараж, земельный участок и парковка, а также на восемь счетов в четырех банках. Общая сумма имущества, которое подлежит аресту, превышает 3 млрд рублей. Ходатайство будет рассмотрено судом сегодня", - уточнила представитель суда.

Напомним, 16 марта 2017 года в отношении Юревича было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от экс-министра здравоохранения области Виталия Тесленко. Позже на него завели еще одно уголовное дело за взятку в 3,4 млрд. руб. Следователи считают, что Юревич получил эту сумму от местных бизнесменов за покровительство.

Сам экс-губернатор свою вину отрицает. В апреле он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении, и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать».

5 мая Юревич был объявлен в международный розыск.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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губернатор нищего региона миллиардер - взяточник
бивис написал 06.06.2017 12:42
как это типично
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