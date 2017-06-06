Госдолг Украины вырос до $75 млрд

Общий государственный долг Украины в апреле вырос почти на $2 млрд, составив $74,31 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

"Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле вырос на 2,69% ($1,95 млрд ) до $74,31 млрд ", - уточнили в ведомстве.

По данным Минфина на 30 апреля общий размер прямого госдолга составил $63,01 млрд по сравнению с $62,13 млрд месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,74 млрд до $36,94 млрд , внутренний - сократился до 691,98 млрд гривен ($26,07 млрд ). Гарантированный государством долг на конец апреля составил $11,3 млрд .

За 2016 год госдолг Украины вырос на 8,3%, составив $70,97 млрд . При этом внешний госдолг составил $45,60 млрд , а внутренний - $25,37 млрд .

В министерстве отметили, что рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет госзаимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвацией национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря.