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Московский листок

Госдолг Украины вырос до $75 млрд

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 2

Госдолг Украины вырос до $75 млрд

Общий государственный долг Украины в апреле вырос почти на $2 млрд, составив $74,31 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов страны.

"Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле вырос на 2,69% ($1,95 млрд ) до $74,31 млрд ", - уточнили в ведомстве.

По данным Минфина на 30 апреля общий размер прямого госдолга составил $63,01 млрд по сравнению с $62,13 млрд месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,74 млрд до $36,94 млрд , внутренний - сократился до 691,98 млрд гривен ($26,07 млрд ). Гарантированный государством долг на конец апреля составил $11,3 млрд .

За 2016 год госдолг Украины вырос на 8,3%, составив $70,97 млрд . При этом внешний госдолг составил $45,60 млрд , а внутренний - $25,37 млрд .

В министерстве отметили, что рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет госзаимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также девальвацией национальной валюты, курс которой по отношению к доллару вырос с около 24 гривен до примерно 27,2 гривен в конце декабря.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
вот так как то... написал 06.06.2017 13:15
это не спасает Россию,а грозит ей тем,что когда нищенка побирушка украина окончательно накроется,то миллионы оболваненных укронацизмом граждан украины, ломануться в Россию,чтоб элементарно не сдохнуть от голода или от последствий какой либо техногенной катастрофы на разваливающихся украинских предприятиях.
ОНИ ПРИПРУТСЯ НА НАШУ ШЕЮ И БУДУТ ПАРАЗИТИРОВАТЬ НЕНАВИДЯ НАС.ВЕДЬ У УКРАИНЦА ВСЕГДА, ВО ВСЕХ ЕГО БЕДАХ, ВИНОВАТ МОСКАЛЬ.
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(без названия)
Ну и кому это нужно? написал 06.06.2017 13:08
Как это спасает Россию?
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