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Московский листок

Минпромторг пообещал нищим россиянам 10 тысяч рублей в год

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 0

Минпромторг пообещал нищим россиянам 10 тысяч рублей в год

Малоимущие россияне смогут получить около 10 тысяч рублей в год в рамках программы продовольственной помощи, заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам. средства, поступающие ежемесячно, не будут накапливаться, если их не использовать.

"Предварительные расчеты - примерно около 10 тысяч рублей в год на человека. Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма", - цитирует чиновника RNS.

Ранее Мантуров заявлял, что программа продовольственной помощи малоимущему населению будет запущена не раньше второй половины 2018 года. По оценкам Минпромторга, на запуск программы потребуется около 300 млрд руб. Предполагается, что в качестве электронного продовольственного сертификата будет использоваться дебетовая карта «Мир».

Напомним, что согласно макропрогнозу Минэкономразвития, реальные доходы россиян вернутся к уровню 2013 года не ранее 2022 года, при этом уровень пенсий останется ниже докризисного уровня даже к 2035 году.

Согласно официальной статистике, за два кризисных года реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%. По данным ВШЭ, около 40% граждан жаловались на нехватку денег на одежду и еду, три четверти были вынуждены перейти в режим экономии.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей.

30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей.

С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.

 



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