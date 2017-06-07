Головы фаршированные - слова пустые

Очередной теракт в Лондоне, очередной взрыв пустословия английской премьерши. Она обещает усилить борьбу с террористами и провести выборы в ближайший четверг. В пустословии премьершу – консерватора тут же обвинил лейборист Корби, сказавший, что английская власть с симпатией относится к саудитам, спонсирующим исламский террор.

К исламскому террору имеет самое непосредственное отношение и только что скончавшийся Збигнев Бжезинский, всю свою долгую жизнь посвятивший борьбе с коммунизмом и ушедший в мир иной убежденным ястребом-русофобом. Он признался, что лично создавал организацию террористов в Афганистане, чтобы бороться с СССР. Терроризм лучше коммунизма – провозгласил светоч западной демократии. Свято место пусто не бывает и его сразу заняло множество поляков, желающих насолить россиянам, которых они считают все еще коммунистами. Один из них пучеглазый русофоб Корейба, постоянно признающийся российским телезрителям в своей к ним ненависти и жалеющий, что поляки не пошли вместе с Гитлером до Урала и дальше.

Что же объединяет исламских убийц, английскую премьершу и поляков, ненавидящих Россию - матушку всеми фибрами своей примитивной души. Их объединяет тот факт, что родились они обычными умственно нормальными младенцами, а стали психическими уродами, когда их головы были нафаршированы предрассудками и заблуждениями, заботливо культивируемыми правителями всех стран, ради укрепления и сохранения власти.

Лондонским террористам на этот раз хватило денег только на охотничьи ножи. Зачем же они соорудили из консервных банок муляжи поясов смертников? Причина проста – исламист, уничтоживший сколько-то неверных ценой собственной жизни, попадает без пересадки в рай, а если он оказался в плену, то переезд задержится. Но кто же будет брать в плен смертника, увешанного взрывчаткой? И цель достигнута – трое молодых убийц в раю и у каждого из них в женах четверка молодых девственниц, которых они уже делают женщинами. Остальные молодые неженатые исламисты с таким же фаршем в головах и гормонами в остальном теле им завидуют и точат ножи.

Тереза Мэй говорит – только извращенный ислам рождает террористов-убийц. Но разве не обычный повседневный ислам вместе с другими добропорядочными религиями придумал загробную жизнь? Разве не все они твердят, что земная жизнь, наполненная мучениями и заботами, только тренировка перед вечным блаженством в ином мире, которое следует заслужить. Разница только в трудоемкости самого процесса попадания в рай. Христианину, чтобы получить путевку, следует всю жизнь безропотно терпеть издевательства вышестоящих, истязать себя постами и ни в коем случае не накладывать на себя руки, а мусульманину достаточно взорвать себя вместе с неверными. Пока взрывчатка была труднодоступна, а неверные жили далеко за морем, такой способ перебраться в рай не имел широкого распространения, теперь же ворота в рай широко распахнуты. Неверные перестали рожать и европейским буржуям пришлось выдаивать прибыль из исламистов, которые плодятся, как кролики, и заселяют Европу. Борис Борисыч Надеждин сравнивает их с крокодилами, поселившимися рядом с кроликами и не желающими жить по законам кроликов аборигенов. Так или иначе, но исламский терроризм не исчезнет до тех пор, пока воображаемые ворота в рай в головах исламистов не будут закрыты. Как и у всех прочих любителей загробной жизни.

А что же делать с головами поляков, нафаршированных ненавистью ко всему русскому, а заодно и к коммунистическому. У этого протухшего фарша есть реальная предыстория. Польским шляхтичам, отличавшимся отменным гонором, было унизительно подчиняться царям низшей, по их мнению, расы. Для нас Суворов предмет обожания – для них злобный каратель. Своеобразный польский нацизм бурлил и бурлит в головах польской шляхты, вынужденной и при царе и при коммунистах быть на вторых ролях, хотя давно нет ни царского ига, ни коммунистической «оккупации». Лечение этой польской болезни займет много времени, а пройдет хворь только после полной победы социализма.

Теперь о фаршированных головах наших наивысших политиков. Немец Маркс математически доказал фрау Меркель, что кризисы перепроизводства при капитализме неизбежны, что избавиться от них можно только, избавившись от капитализма. Математик Меркель, понимая правоту Маркса, избавляться от капитализма не хочет, а поэтому и старается забыть о существовании математики. Религиозные сказки позволяют доктору математики делать успешную политическую карьеру. Скоро она догонит нашего по продолжительности пребывания на вершине Олимпа. А наш не отстает в пустословии. Только что на петербургском форуме он заявил, что общими усилиями, забыв про дрязги, мы победим кризис. Он тоже читал Маркса в подлиннике и не профан в математике, но политическая «целесообразность» заставляет его изобретать вечный двигатель и прислуживать небесному командиру, которого нет.

Многие из моих друзей и родственников осуждают мой атеизм и советуют отказаться от него в конце жизни. Перестраховаться на всякий случай. Но атеизм тоже ведь вера, а вероотступников осуждают все приличные люди. Религия сделала животное человеком и выстроила фундамент цивилизации, но теперь процесс идет в обратную сторону: разве можно назвать зверей, отрезающих головы иноверцам, людьми?

Теракт в Лондоне вызвал взрыв пустословия и на наших телеканалах. Наши политические артисты одновременно на главных каналах спорят до хрипоты, как избавиться от этой напасти. Жириновский предлагает столыпинский метод – вешать, вешать и вешать, не объясняя только, как повесить самоубийцу, покончившего с собой? Коротченко предлагает электронный браслет, но тут тоже множество неудобств. Обсуждение продолжается, продолжаются и теракты.

По моему мнению в не очень далеком будущем вместо множества поликлиник, каждый человек будет снабжен персональным диагностическим прибором, сообщающим в медицинский автоматизированный центр о всех болезненных отклонениях в организме клиента. В том числе и о психических отклонениях. А общество, избавившись от власти избранных, найдет в себе мудрости избавиться и от протухшего фарша в головах обывателей.