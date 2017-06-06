Собянин не соответствует Москве и её жителям!

Обращение москвичей к президенту России В.В. Путину

Господин президент, Ваше высокопревосходительство,

Мы, москвичи и граждане России, обращаемся к Вам с просьбой освободить от занимаемой должности мэра Москвы Сергея Собянина в связи с полным несоответствием - нет, не занимаемой должности. Это было б еще полбеды, у нас (у Вас) практически все правительство "не соответствует", но должности занимает, и даже получает регулярные премии за свою работу. Но господин Собянин не соответствует Москве и ее жителям! На общем фоне, должности мэра он, может, и соответствует. Ну так заберите его в ваш родной Петербург. Или если Петербурга Вам все же жалко, то в любой другой город, соответствующий его уровню. Пусть там выпасает оленей, а не напротив Третьяковской галереи на Крымском валу.

За время "собянинского" руководства Москвой:

Полностью уничтожены взаимные отношения власти с москвичами. Предыдущий Лужков был совсем не сахар, местами это был вообще несъедобный продукт, но он хотя бы знал и по-своему любил этот город. И сам был москвичом, горожане по крайней мере понимали, на каком языуке он с ними говорит. При Собянине же мнение москвичей не учитывается вовсе. Город развивается вне связи с горожанами, сам по себе, по соображениям каких-то градостроительных безумцев. Диалог с жителями, в том числе и прописанные в российских законах его формы, людьми из команды Собянина подменены не имеющими никакой законной и юридической силы, не поддающимся контролю и не вызывающим доверия у жителей, электронными опросами на созданном чиновниками сайте «Активный гражданин». А вот такая форма конституционной прямой демократии как городской референдум отсуствует вовсе! Даже уже объявленный в своей время референдум о платных парковках был отменен по совершенно непонятной причине, и платные парковки введены повсеместно, видимо, на радость москвичам и гостям столицы - машину поставить все равно негде, но зато в центре города это стоит 200 рублей в час! При этом поступления в городскую казну от платных парковок смехотворны даже по признанию самого Собянина, сделанному на отчете в Мосгордуме в 2013 году.

Видимо, это реализуется такой новый лозунг: "Москва без москвичей!"

Все реальные механизмы принятия решений, а также и сами готовящиеся решения полностью скрыты от глаз общества, и все эти решения принимаются чиновниками, приехавшими из других регионов, совершенно чуждыми проблемам Москвы и ее жителям. В структурах городской власти цветет кумовство, семейственность, фаворитизм, многие отрасли городского хозяйства попали в руки кланов, сформированных по принципу происхождения из одного региона.

Такого не бывало ни при социализме, ни при царях, ни при великих князьях. Разве что во времена первых мономаховичей, приехавших из Киева.

Именно так, ни в малейшей степени не интересуясь мнением москвичей были проведены реформа здравоохранения, нанесшая колоссальный удар по московской медицине - 7 тысяч уволенных врачей говорят сами за себя. Тоже самое можно сказать о реформе образования и дошкольного воспитания, а также реформе библиотечной системы. Именно так, в полностью закрытом режиме, в отсутствие всякого контроля принимаются все градостроительные решения не имеющей юридического статуса Градостроительной Земельной Комиссией.

Неоправданно огромные финансовые траты на так называемое "уличное благоустройство" и различные развлекательные мероприятия не только являются абсолютно оскорбительными для жителей других регионов, зачастую имеющим проблемы с поддержанием самой необходимой инфраструктуры, но отравляют жизнь и москвичам, превращая улицы нашего города в бесконечные ремонты и стройки, направленные не на улучшение облика Москвы, но на осваивание огромных бюджетных средств. Кстати, с эстетической точки зрения для просвещенного вкуса москвичей все это тоже оскорбительно.

В колоссальной опасности находится облик исторического центра столицы. Фактически в Москве не осталось никакого органа, занимающегося защитой культурного наследия, поскольку Департамент культурного наследия в результате работы команды Собянина, оказался под руководством совершенно некомпетентных людей и вопросы о сохранении или уничтожении исторических зданий с 200-300 летней историей принимаются чиновниками приехавшими в Москву из Татарстана и Ханты-Мансийска, так что сравнения с татаро-монгольским нашествием вполне корректны. Только что монголы сожгли Москву разом, а нынешние превращают ее в столицу Золотой орды постепенно.

Еще немного, и название "Сарай-на-Москве" будет для нее подходить куда больше нынешнего.

Последней каплей, после которой отставка Собянина и его команды становится просто необходимой, стало публично высказанное намеренье городских властей совершить преступление по отношению к миллионам москвичей – отобрать принадлежащее им имущество, причем принадлежащее абсолютно законно.

Данное Вами поручение об улучшении условий жизни жителей пятиэтажек команда Собянина интерпретировала по-своему и, ничего не скрывая, готовится к массовому выселению москвичей из их домов и отъему у жителей принадлежащей им по ЖК РФ придомовых территорий. Для последующей передачи изъятой у москвичей земли строительным компаниям для реализации коммерческих проектов.

При этом жителей запугивают. На них постоянно оказывается давление через все имеющиеся у мэрии информационные ресурсы. Городские власти открыто говорят, что решения будет приниматься не в результате диалога с жителями, а на основании голосования на сайте «Активный гражданин» - ресурсе, не имеющем никакой юридической силы. А людям отказывающихся соглашаться на условия московской мэрии угрожают насильственным выселением. Предыдущее сравнение с ордой показалось Вам натянутым? Но в последний раз с москвичами так поступали только золотоордынские баскаки.

Вам напомнить, чем закончили эти баскаки? Правда, потом ордынцы опять сожгли Москву... Но Вы же не для этого создали Росгвардию, придав ей тяжелую технику и штурмовую авиацию? Вашему высокопревосходительству, хотя бы перед очередными выборами, наверно, нужно выглядеть ближе к народу. Не как большевики, конечно, но хотя бы на манер государя Александра Третьего, а не, упаси господь, Николая Второго...

Владимир Владимирович, мы требуем от Вас немедленно отправить в отставку Сергея Собянина и его окружение и обеспечить объективное детальное расследование всех обстоятельств его бесславного управления столицей.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск, член Союза журналистов Москвы с 1990 года. В прошлом - пресс-секретарь Моссовета, заместитель главного редактора "Правды", руководитель департамента РСК "МиГ", помощник вице-премьера Правительства РФ, лауреат премий союзов журналистов и даже награжден медалью в честь 850-летия Москвы.

Марина Веригина, журналист, адвокат, правозащитник.



Владимир Гречанинов, журналист, писатель, автор радиопередач «С добрым утром», «Опять 25», дважды лауреат «Крокодила» и других изданий, член Союза журналистов. С начала 80-х работал в «Крокодиле» спецкором, редактором отдела экономики, затем спецкором в «Фитиле». В 90-е делал на РТР сатирическую передачу «Фарс-мажор», на 1-ом канале - передачи «Загадка СБ», «77 чудес света».

Дмитрий Чёрный, поэт, рок-музыкант, прозаик, москвич в 8-м поколении, член Союза журналистов Москвы