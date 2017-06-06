Евросоюз согласовал продление санкций против Крыма на год

Послы ЕС согласовали согласовали продление санкций против Крыма еще на один год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете ЕС.

"Постпреды сегодня приняли решение о продлении санкций на год без изменений. Если ничего не поменяется, Совет по иностранным делам одобрит это решение на следующем заседании (19 июня)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, продление санкций главы МИД формально одобрят без обсуждения.

Санкции против Крыма были введены впервые в июне 2014 года. Нынешние санкции действуют до 23 июня 2017 года. Они включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории полуострова, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.