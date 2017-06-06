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Московский листок

Бюджет недополучит 200 млрд рублей от "Газпрома" и "Нефтегаза"

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 0

Бюджет недополучит 200 млрд рублей от "Газпрома" и "Нефтегаза"

Федеральный бюджет в текущем году может недополучить 205 млрд рублей дивидендов госкомпаний, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

"Дивиденды сохранены на уровне бюджета 483,9 млрд рублей, хотя сейчас уже очевидно для нас, что 205 млрд рублей мы недополучим, мы такую оценку дали", - цитирует Интерфакс Голикову.

"Решение правительства о 50% (от прибыли по МСФО) не принято, а 30 июня - это срок, когда уже все компании должны принять решение о зачислении соответствующих доходов в федеральный бюджет. И на самом деле сегодня действует норма старая, не менее 25%, пока никаких другим норм применительно к бюджету 2017 года не принято", - сказала глава Счетной палаты.

В заключении Счетной палаты на законопроект о поправках в бюджет отмечается, что документ не учитывает уточненного прогноза Росимущества по дивидендам, поясняет РБК. По данным Росимущества, бюджет должен получить на 19,8% меньше дивидендов, чем запланировано в поправках. Письмо с уточненным прогнозом Росимущества было направлено в Минфин 15 мая, в нем говорится, что бюджет получит 387,5 млрд руб. (на 95,7 млрд руб. меньше, чем указано в поправках). В частности, дивидендные выплаты «Газпрома» в пользу Росимущества будут на 98,3 млрд руб. меньше, чем указано в законопроекте, следует из документа Счетной палаты.

Издание отмечает, что министр финансов Антон Силуанов на Санкт-Петербургском экономическом форуме признал, что исключения из тех норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета на 2017 год, добились «Роснефтегаз», «Газпром» и «Роснефть».

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что решение правительства по размеру дивидендов "Газпрома" будет учитывать, что значительную долю прибыли концерна по международным стандартам составляет "бумажная" прибыль по курсовым разницам.

"Дело в том, что мы переходим на международную систему учета - МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение", - заявил глава государства. По его словам, этот вопрос он уже обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Отметим, что "бумажная прибыль" российского газового монополиста не помешала увеличить вознаграждение совету директоров за июль 2016-го — июнь 2017 года на 23% до 245,4 млн руб. Председателю совета директоров Виктору Зубкову и его заместителю Алексею Миллеру компания предлагает увеличить премии за год на 20%, до 31,1 млн и 30,1 млн руб. соответственно. А также повысить вознаграждение директорам, не задействованным в комитетах, — на 22%, до 25,5 млн руб.

Другая российская госкомпания – "Роснефть" решила выплатить топ-менеджерам премии в 100 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. По официальным данным компании, опубликованным на сайте, за 1 квартал 2017 года членам правления были выплачены бонусы в размере 1,454 млрд. рублей, тогда как за 1 квартал 2016 года размер выплаты составил 14,663 млн.рублей. Вместе с тем, по итогам 2016 года общая сумма долгов "Роснефти" составила 3,585 триллиона рублей, установив новый исторический рекорд.

 



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