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Московский листок

В Москве начались стихийные митинги противников реновации

Опубликовано 06.06.2017 в разделе комментариев 3

В Москве начались стихийные митинги противников реновации

Около здания Госдумы, где во вторник, 6 июня, проходят парламентские слушания по законопроекту реновации, пришли противники программы сноса пятиэтажек, сообщает "Дождь" со ссылкой на одного из заявителей митинга против массового сноса пятиэтажек Юлию Галямину. По ее словам, у здания нижней палаты собрались «сотни» людей. Они ждут когда к ним выйдет уполномоченный по правам человека. «Настоящие москвичи, а не засланцы. А Володин пусть думает, что мы тут за деньги. Патологический врун», - написала она в своем фейсбуке. Участники стихийной акции отмечают, что слушания в Госдуме превратились в формальность, так как к обсуждению программы реновации были допущены только ее сторонники.

По словам корреспондента «Эха Москвы» Андрея Ежова, вход в здание российского парламента оцеплен сотрудниками ОМОНа и полиции. По его словам сотрудники правоохранительных органов призывают народ расходиться, но люди взявшись за руки пошли в сторону Тверской. Движение стихийно образовавшейся колонны продолжилось по улице Моховой, а затем в сторону Манежной. Сейчас противники реновации гуляют по Александровскому саду.

В свою очередь, Интерфакс сообщает, что десятки противников закона о реновации столичного жилищного фонда собрались у здания администрации президента РФ, расположенной на улице Ильинка, чтобы подать соответствующие заявления.

На руках у протестующих повязаны ленты в красно-белую полоску, которыми обычно обтягивают периметр при строительных работах или при полицейских операциях. Рядом дежурят сотрудники полиции, усиление мер безопасности у здания не наблюдается. Подавшие заявления москвичи разговаривают между собой, обсуждая итоги сегодняшних парламентских слушаний. Обстановка на месте спокойная.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на протестные акции против сноса пятиэтажек в Москве людей "выводят за деньги" "безответственные политиканы". "Проект важный, ответственный, необходимый. Его дискредитация вредна. А сейчас посмотрите - идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта, людей за деньги выводят на митинги. Ответственная власть ищет пути решения. А безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован", - заявил Володин. По его словам, критики проекта в большинстве случаев не жили в хрущевках.

В свою очередь, глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что 90% подписей жителей Москвы против сноса пятиэтажек, поступивших в Госдуму оказались поддельными.

"К нам в течение недели поступило 20 тысяч подписей, где люди говорили, что не надо принимать (закон о реновации). Когда мы изучили, что мы увидели: дубли более шести тысяч, а когда стали смотреть все остальные - только 4 тысячи жителей подпадают под реновацию - все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что", - заявил Москвичев.

Отметим, что сегодня профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал палате принять ключевые поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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яЙЙя написал 06.06.2017 19:02
А-ха-ха! Саратовский педик Володин "приехал к Путину с докладом о ближайших планах Госдумы и не упомянул в нем реновацию" (http://www.newsru.com/russia/06jun2017/volodin.html) - Вова Плешивый снова не при делах...
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Re: походу жадность оленевода доведет страну до революции
Курт 8 написал 06.06.2017 18:52
Да не будет никакой революции,
даже майдана больменее прилиичного не будет,
так пошумят рабы, получат плеткой, и по баракам
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походу жадность оленевода доведет страну до революции
бивис написал 06.06.2017 18:36
мало ему дорожно плиточных денег.
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