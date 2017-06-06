Собянин: программу реновации поддержали 90% проголосовавших Москвичей

57% собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу реновации, приняли участие в голосовании по судьбе своего дома, из них 90% поддержали эту программу, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе парламентских слушаний. "Голосование перевалило за свой экватор — сегодня 57% собственников квартир и нанимателей проголосовали. Такого уровня активности в Москве не было ни по одной проблеме никогда", - цитирует столичного градоначальника РИА Новости.

"88% — это средний уровень поддержки программы при голосовании в этих домах. Это не означает, что все 100% домов согласны, мы видим, что около 10% пока не перевалили за две трети, но 90% "домов" сегодня явно и однозначно говорят о том, что они за эту программу, что они верят в нее и надеются, что она будет реализована", - отметил Собянин.

По словам мэра, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что пятиэтажки будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.

Напомним, во вторник, профильный комитет Госдумы одобрил поправки к законопроекту о реновации в Москве. Во втором чтении законопроект рассмотрят 9 июня.