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Московский листок

Жалуешься Путину на "прямую линию"? Тогда ты "враг народа"

Опубликовано 07.06.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

омон путин рейтинг
Жалуешься Путину на "прямую линию"? Тогда ты "враг народа"

Телевизионное шоу под названием «Прямая линия с Владимиром Путиным» должно было порадовать нас еще в середине апреля. С 2001 года так повелось.

Но как подметили ведущие и завидущие аналитики, по благоприобретенной в ленинградской подворотне привычке Владимир Владимирович струсил. Испугался прямых объяснений с народом. Концерт по заявкам отложили.

Да и как не отложить, если продвинутая часть общества недоуменно гудела. Во-первых, 2 марта вышел в свет нашумевший блокбастер «Он вам не Димон». Каковой требовал моментальной реакции главы государства.

Как-никак взяточником был поименован его любимый Дмитрий Анатольич, которого он пестует со времен работы в собчаковской мэрии. Но Владимир Владимирович стыдливо промолчал. Может, сам в авторах сценария значился, мы не знаем. Но промолчал.

Промолчали также «наш прокурор» Ю.Чайка и другие знатные борцы с коррупцией, квартирующие в исторических особняках от Лубянки до ул.Житной,16, где покоится МВД.

А 26 марта состоялось шествие по Тверской праздной столичной молодежи (не митинг!) под лозунгом «Надоел». Оно опять-таки приковало к себе внимание всех ведущих и завидущих мировых СМИ.

Не в каждой стране им приходилось видеть, как доблестные костоломы всех видов внутренних войск с перекошенными мордами лиц хватали мирно стоящих или сидящих пацанов и как бараньи туши бросали их в «черные воронки». Накидали целую сотню.

Свидетели утверждают, что на одном фургоне видели надпись «Школьный автозак». Чисто российское ноу-хау.

И как в таких фронтовых условиях дорогому Владимиру Владимировичу проводить «прямую линию» с восхищенным народом? Правильно, никак. Пришлось опять отложить.

Тем временем на «отмазку» карателей кинулась сама глава Минобраза О.Васильева. Она высказалась в том смысле, что не детское это дело – по митингам ходить.

Правильно, особенно если не сделал уроки. Только маленький нюанс. Как паспорта в 14 лет школьникам выдавать – так они взрослые, получающие все гражданские права. А как на площадь Пушкина выйти «мирно и без оружия» (ст. 31 Конституции) – так они дети.

Вы бы Ольга Юрьевна, лучше на саратовский опыт внимание обратили. А то ведь здесь собираются на всех девочек – не девочек стучать в «ментовку». Не задумывались, зачем? Говорят, для их участиях в полицейских дискотеках и губернаторских приемах. Тоже чисто российское ноу-хау.

Наконец, этот ужасный взрыв в питерском метро 3 апреля с 14 убитыми, 60 ранеными и трехдневным трауром. Какая уж тут «прямая линия», если спустя два месяца нет ответов на самые жгучие вопросы. Слишком уж невероятным выглядит совпадение.

Приезжают, понимаешь, в Невскую столицу президенты двух великих держав г-да Путин и Лукашенко, а градоначальник Полтавченко приветствует их «кровавым салютом». Бр-р-р…

И каков тогда КПД полуторогодовалых бомбардировок головорезов в Сирии, если они запросто проникли в колыбель трех революций и учинили здесь чудовищный теракт?

Интересно все же: почему чекист Полтавченко не повинился перед жителями города и не подал в отставку? Ведь это прокол лично его и всех его спецслужб.

Может, такие вопросы и донесут на «прямой линии» до президента, но вряд ли.

Главная задача многочленных модераторов и фильтраторов - оградить «наше фсё» от излишних треволнений. Любопытство сограждан не должно простираться дальше изношенности водопроводных труб, перекопанных улиц и потухших лампочек в подъездах.

А если вы начнете разоблачать грабительский характер поборов за «капремонт дома», говорить про коррупцию Димона и его Кабмина, клеймить зверства Миллера, вздрючивающего цены на газ, или интересоваться сроками введения талонов на свежий воздух, - то и не ропщите потом. В глазах кремлевских приемщиков вопросов вы уже «враг народа».

Не удивляйтесь особо, если к вечеру к вам нагрянут «маски-шоу» и, как бы резвяся и играя, вынесут из квартиры компьютер, ноутбук и смартфон. А, может быть, даже еще и велосипед.

Мне довелось трудиться во благо Отечества в отделах фельетонов ведущих и некоторых завидущих газет. И я отлично помню установки, которые звучали на наших летучках: «Отклики на речь товарища Брежнева на 26-м съезде КПСС должны лежать в редакции за неделю до произнесения самой речи».

Поняли – да? О чем бы вы ни спросили хозяина Кремля, в его ответах обязательно будут Сирия и пан Порошенко, Трамп и примкнувшие к нему русские хакеры. Может быть, даже Донбасс, каковой Кремль и МИД уже третий год видят «в составе Украины».

Поэтому мой вам совет: остановитесь. 100 тысяч вопросов «за зубцами» уже получили – до Нового года разгребать можно. До 15-го июня догонят до миллиона. Почему вы думаете, что ваш вопрос более лучший, и его обязательно поднесут нацлидеру?

На все ваши вопросы он приготовил ответы еще 15 лет назад. И не надо стремиться его лишний раз протравмировать.

Вы ж должны понимать: жизнь и ответы президента на вопросы населения – это две параллельные и непересекающиеся прямые.

Отвечая на вопрос журналистки уральского издания «Знак.ком», он еще 17 декабря 2015 г. обещал разобраться с одиозным семейством Чаек.

Проверить папеньку на «конфликт интересов» и бизнес его сыночков не предмет криминальности и аморальности.

Результатов проверки ждем полтора года. Обманул, выходит? А что касается его «говорящей головы» многоженца Д.Пескова, то он вообще сделал вид, будто не замечает оголтелости его незаконного обогащения.

И какой тогда смысл спрашивать про оборзевших министров, открыто гребущих по 500-600 миллионов руб. в год? Или про ту же реновацию, если ее смысл – зачистка земельных угодий для возведения элитного жилья миллиардерам «северов» и сырьевым нуворишам?

Что значит: поеду – не поеду? Турецким рабочим нужен фронт работ. И мы не можем тут с вами капризничать и своевольничать.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лис написал 07.06.2017 00:35
Репутация власти в полном дерьме.70% работающих россиян получают нищенскую з/п,пехота Путина гоняет дубинками школьников,Медведевская братва взрывает метро,дочь Пескова называет мужа Навки главным вором,пенсионеров вообще за людей не считают,Гундяевские притоны "мироточат" ,Поклонская играет "Мурку"...У меня только один вопрос:"Если все галерное бабло в панамских оффшорах то зачем обычным смертным вообще спасать этот православный гадюшник?".По мне так уж лучше ужасный конец чем ужас без конца.
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(без названия)
Ыхохо написал 07.06.2017 00:15
Кремлевский Пустобрех!А пропагандоны "рисуют" ему "большинство".
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