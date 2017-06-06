Генпрокуратура засекретила сведения о проверке "панамского досье"

Генеральная прокуратура засекретила сведения о проведении прокурорской проверки "панамского досье", сообщает RNS со ссылкой на письмо ведомства.

"Управлением взаимодействия со средствами массовой информации рассмотрен ваш запрос о предоставлении сведений по прокурорской проверке, связанной с публикацией "панамского досье". Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке", — говорится в ответе начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александра Куренного на запрос издания.

Редакция просила предоставить информацию о том, завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты (если завершено), обнаружены ли противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов, о завершении проверки, если она не завершена, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства.

27 апреля в ходе выступления в Совете Федерации генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что надзорное ведомство проводит проверку изложенных в документах ICIJ фактов и направило запрос в Панаму.

«Такую проверку мы проводим. Мы уже послали запросы нашим коллегам в Панаме. Проверка находится в начальной стадии. Ее результаты будут доложены руководству страны и опубликованы бесспорно», — говорил тогда Чайка.

В начале апреля 2016 года Международный консорциум журналистов ICIJ обнародовал расследование, основанное на данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В материалах говорилось о связи крупных политических деятелей и бизнесменов ряда стран с офшорными компаниями. В архиве содержались данные о 6285 гражданах России, в том числе высокопоставленных чиновниках, депутатах, силовиках, губернаторах и их близких родственниках – все они значились владельцами компаний в Панаме и на Британских Виргинских островах.

В частности, в документах Mossack Fonseca фигурируют друзья президента России Владимира Путина - виолончелист Сергей Ролдугин и братья Ротенберги, сын секретаря Совета безопасности - экс-директора ФСБ Николая Патрушева, жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка и губернатор Псковской области Андрей Турчак.