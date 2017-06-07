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Московский листок

Лавров делает то, что ему велят в Киеве?

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 1

россия киев лавров мид визы
Лавров делает то, что ему велят в Киеве?

Если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами - также введет визовый режим для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.

"Если будет введен визовый режим с Москвой, мы ответим визовым режимом", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, обычные граждане, украинцы, "должны не просто безмолвствовать, а должны сказать, что они - граждане Украины, что у них есть свои интересы". "Пускай требуют вменяемой политики, а не постоянного нагнетания злобы", - заключил глава МИД РФ.

- Мне кажется, именно этого украинская сторона и добивается, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Их интересует именно полный разрыв отношений с Россией и россиянами. Во-первых, они нам много должны и не хотят отдавать. Во вторых, они хотят, чтобы в Европе их признали "санитарным кордоном" на границе России. И в третьих они бы хотели, чтобы для рядового украинца к востоку от Харькова земли больше не было. И все эти планы Лавров, напомню, министр иностранных дел России, намерен поддержать? Зачем Лавров готовится сделать именно то, чего и хочет от него добиться Киев?

- Необходимо ответить совершенно иначе, - продолжил Анатолий Баранов. - И вообще сделать это надо было раньше - признать республики Донбасса "настоящей Украиной" и выстраивать с ними отношения так, как с законной украинской властью. Не надо признавать ДНР и ЛНР в качестве неких новообразований - это и есть Украина. А в Киеве сидят самозванцы и путчисты, с которыми нет и не может быть вообще никаких отношений. Что до рядовых украинцев, то они должны иметь возможность получить в Донецке или Луганске настоящие украинские загранпаспорта, и по ним пересекать границу с РФ совершенно свободно, на основе прежних соглашений, там, где им будет удобно. Для этого срочно создавать на основе ДНР и ЛНР Украинскую Федерацию с перспективой расширения и строить с ней отношения как с законным представителем украинского народа. С перспективой включения в состав Союзного государства России и Белоруссии, с перспективой солидарного ответа на любую военную агрессию и так далее. И требовать от Европы признания именно этого федеративного государства настоящей Украиной. Вот это был бы ответ России, а не шоу кремлевских клоунов...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!DABOG-GRJDJOT TOT!!!@ написал 07.06.2017 00:41
"И вообще сделать это надо было раньше - признать республики Донбасса "настоящей Украиной" и выстраивать с ними отношения так, как с законной украинской властью. Не надо признавать ДНР и ЛНР в качестве неких новообразований - это и есть Украина. А в Киеве сидят самозванцы и путчисты, с которыми нет и не может быть вообще никаких отношений."
- Таки именно это и стали делать путин и лавров, но потом путин встретился с таки Суетливой 3,1416-дараской и она ему вкрутила, что бандеровцев надо таки признать единственными законными представителями укробы-дла, а дончан постепенно "сливать"! Для любого уважающего себя гав-нолика (а путин и лавров- таки люди культурные и абарзованы!) слова Суетливой 3,1416-дараски или любой двуногой мр-ази с еуропки или америстана - это даже не руководство к действию, а закон таки природы... То таки да...
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