Reuters: треть российских олигархов не платят налоги на родине

Около трети из 500 российских олигархов перестали быть налоговыми резидентами страны, чтобы избежать последствий принятого в 2014 году закона, по которому они должны декларировать свои офшорные активы, сообщает Рейтер со ссылкой на бизнесменов, юристов, нынешних и бывших чиновников.

"Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом - бюджет что-то потерял," – рассказал изданию владелец Норильского никеля Владимир Потанин.

По словам бизнесмена, сам он остается налоговым резидентом России, хотя многие его коллеги поменяли налоговое резидентство из-за закона о деофшоризации, сохранив при этом часть инвестиций в России.

Двое участников списка 100 богатейших бизнесменов РФ по версии журнала Forbes на условиях анонимной подтвердили, что перестали быть налоговыми резидентами, чтобы не подчиняться закону.

По данным адвокатского бюро Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры, 40 процентов бенефициаров контролируемых иностранных компаний (КИКов) решили отказаться от статуса российского налогового резидента и еще 9 процентов перевели активы на родственников-нерезидентов.

Закон о деофшоризации обязывает российских налогоплательщиков раскрыть свои КИКи и постепенно начинать платить налог на нераспределенную прибыль этих компаний.

Бывший чиновник, приближенный к Кремлю и регулярно общающийся с российскими олигархами, пояснил изданию, что по его оценке, около трети из 500 российских крупнейших бизнесменов уехали из страны за последние три года, частично из-за этого закона.

Журналисты отмечают, что помимо общего недоверия к государственным институтам состоятельные россияне также отказываются от налогового резидентства из опасений, что раскрытие их офшорных компаний российским налоговым органам приведет к тому, что эта информация будет использована против них самих.

"Первое, о чем говорят предприниматели, это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - сказал ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.

Один из ведущих российских бизнесменов пояснил изданию, что был вынужден отказаться от резидентства из-за инвестиционного климата в РФ. В настоящее время он и его партнеры подыскивают покупателей на их российский бизнес и думают сфокусироваться на зарубежных активах.

"Не было бы закона о КИКах, я был бы здесь и платил налоги здесь. Но сейчас это невозможно", - сказал он.

"Мы сидим все в ожидании того, что будет хуже. И, понятно, в этой обстановке желание инвестировать снижается", - пояснил изданию другой российский миллиардер. По его словам, после трех лет рецессии российская экономика стабилизируется, но до сих пор не вернулась к устойчивому росту.

Издание отмечает, что значение изгнанников, которые отказываются от налогового резидентства РФ, усиливается тем, что существенная часть богатства в стране сконцентрирована в руках относительно небольшого числа людей.

Журнал Forbes оценивает состояние 200 наиболее состоятельных россиян в $460 миллиардов, что примерно равно трети номинального ВВП РФ.