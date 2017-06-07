Венесуэла не вернула России почти миллиард долларов

Российский бюджет в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Боливарианская Республика Венесуэла не выполнила обязательства по погашению кредита, выданного этой стране по соглашению 2011 года. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.

Как отмечает РБК, в сентябре 2016 года Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации долга, общая сумма которого составляет более 2,8 миллиарда рублей. Москва разрешила отсрочить часть выплат по нему до 2019-2021 годов, а остальное погасить в течение пяти лет с марта 2017 года. Известно, что 31 марта в Россию должен был поступить транш суммой 362 миллиона долларов, однако страна просрочила платёж.