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Московский листок

Венесуэла не вернула России почти миллиард долларов

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 1

Венесуэла не вернула России почти миллиард долларов

Российский бюджет в 2017 году недополучит 54 млрд рублей из-за того, что Боливарианская Республика Венесуэла не выполнила обязательства по погашению кредита, выданного этой стране по соглашению 2011 года. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года.

Как отмечает РБК, в сентябре 2016 года Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации долга, общая сумма которого составляет более 2,8 миллиарда рублей. Москва разрешила отсрочить часть выплат по нему до 2019-2021 годов, а остальное погасить в течение пяти лет с марта 2017 года. Известно, что 31 марта в Россию должен был поступить транш суммой 362 миллиона долларов, однако страна просрочила платёж.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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это был не долг а подарок
кто бы сделал иначе? написал 07.06.2017 10:10
Здесь их все равно растащат. Кредит давали не для того, чтобы его отдавать. А чтобы заработать. Если не отдавать, то заработать можно больше чем если отдавать. Хорошие бабки поимели. Можно только похвалить, порадоваться за людей.
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