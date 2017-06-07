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Московский листок

"Нам не заплатили за 4 месяца". Работники "Горизонта" подают жалобу в суд.

Опубликовано 07.06.2017 автором Александр Зимбовский в разделе комментариев 2

"Нам не заплатили за 4 месяца". Работники "Горизонта" подают жалобу в суд.

6 июня 2017 года работники "Горизонта" при поддержке профсоюза МПРА и РРП коллективно подали жалобы в Преображенский суд г. Москвы. Причина иска - многомесячные долги по зарплате.

"Мы пришли выбивать свою зарплату. Мы работали по 12 часов каждый день. Без выходных. Строили дороги. МЦК. В месяц, в среднем, должны были заплатить 50 тысяч. За 4 месяца не платили заработную плату. Не заплатили кому за два, кому за 4 месяца», - комментирует один из рабочих, Султан Худжаназаров.

Как рассказывают рабочие, они обращались «…в Следственный комитет, Прокуратуру ЦАО, к генеральному прокурору Российской Федерации, в Приемную президента».

Следует отметить, что после обращений некоторым рабочим обещали вернуть, или даже вернули долги, но частично и на достаточно «интересных» условиях:

«Когда подали заявление в Следственный комитет, вышел со мной на переговоры представитель службы безопасности "Горизонта". Предложил половину, но я должен был подписать заявление, что я должен скрываться от Следственного комитета, не отвечать на звонки», - говорит Александр Пискунов.

Дополнительно следует отметить, что по словам рабочих: «Мы даже были у заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Он вроде обещал, что разберется, так вот - тишина. А фирма "Горизонт" до сих пор работает, им дают подряды. Мы не знаем - как это!"

«Нам просто интересно реакция депутатов, за которых мы голосуем. Никто внимание не обращает!» - комментируют рабочие сложившуюся ситуацию.

Напомним, работники "Горизонта" строили транспортные развязки, северо-восточную хорду, станции МЦК, Щелковскую эстакаду.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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радуюсь трудолюбивым гостям из солнечного юга
хороший условия написал 07.06.2017 10:26
4 месяца строят дорогу без зарплаты. Жилье, коммунальные услуги, проституток и прочие развлечения им оплачивают? Так у них хорошие условия живи и радуйся, коммунизм.
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(без названия)
москвабад написал 07.06.2017 10:21
Какой-то Худжаназаров, какой-то Хуснуллин. Русачки там остались? Или как сказал Путин, что кто скажет что Россия для русских, тот дурак и провокатор?
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