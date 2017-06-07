"Нам не заплатили за 4 месяца". Работники "Горизонта" подают жалобу в суд.

6 июня 2017 года работники "Горизонта" при поддержке профсоюза МПРА и РРП коллективно подали жалобы в Преображенский суд г. Москвы. Причина иска - многомесячные долги по зарплате.

"Мы пришли выбивать свою зарплату. Мы работали по 12 часов каждый день. Без выходных. Строили дороги. МЦК. В месяц, в среднем, должны были заплатить 50 тысяч. За 4 месяца не платили заработную плату. Не заплатили кому за два, кому за 4 месяца», - комментирует один из рабочих, Султан Худжаназаров.

Как рассказывают рабочие, они обращались «…в Следственный комитет, Прокуратуру ЦАО, к генеральному прокурору Российской Федерации, в Приемную президента».

Следует отметить, что после обращений некоторым рабочим обещали вернуть, или даже вернули долги, но частично и на достаточно «интересных» условиях:

«Когда подали заявление в Следственный комитет, вышел со мной на переговоры представитель службы безопасности "Горизонта". Предложил половину, но я должен был подписать заявление, что я должен скрываться от Следственного комитета, не отвечать на звонки», - говорит Александр Пискунов.

Дополнительно следует отметить, что по словам рабочих: «Мы даже были у заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина. Он вроде обещал, что разберется, так вот - тишина. А фирма "Горизонт" до сих пор работает, им дают подряды. Мы не знаем - как это!"

«Нам просто интересно реакция депутатов, за которых мы голосуем. Никто внимание не обращает!» - комментируют рабочие сложившуюся ситуацию.

Напомним, работники "Горизонта" строили транспортные развязки, северо-восточную хорду, станции МЦК, Щелковскую эстакаду.