Кудрин предложил уволить треть чиновников

Возглавляемый бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил до 2024 года уволить около 30% госслужащих в рамках реформы госуправления, сообщает газета "Коммерсант".

В проекте также предусматривается повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50% и сокращение на треть затрат на госуправление.

"Технические цели программы до 2024 года - повышение уровня цифровизации процессов в госуправлении с 5-10% до 50%, снижение доли расходов на обеспечения работы госаппарата в общих госрасходах с 2,5% до 1,74%, участие в проектной части работ не менее половины госаппарата, а работы по поручениям (вне рутинных процессов и проектов) - до 20%. Кроме этого, общее число госслужащих должно снизиться - с нынешних 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6, т.е. примерно на 30%", - отмечает издание.

Кроме того, ЦСР предлагает уменьшить роль поручений президента и правительства в работе госаппарата, а также создать в правительстве «стратегический блок» под управлением вице-премьера как постоянный механизм проектной деятельности государства.

Также в ЦСР предлагают сделать государственную службу смешанной, выделяя в ней срочные контракты, систему «карьерной» госслужбы и «высший административный корпус». Согласно расчетам ЦСР, стоимость госуправления при этом должна снизиться с нынешних 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.