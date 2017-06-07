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Московский листок

Роструд: по специальности работают только 27% россиян

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 1

Роструд: по специальности работают только 27% россиян

Только 27% россиян работают по специальности, которая полностью соответствует полученному образованию, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного Рострудом на портале «Работа в России».

"В результате только 27% всех опрошенных сообщили, что их текущая работа полностью соответствует полученной ими специальности по образованию. То есть уже сейчас, когда темпы цифровизации экономики только нарастают, мы видим, как часто люди "промахиваются" с выбором профессии", - пояснил результаты исследования заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

По его словам, более половины граждан России выбирают свою профессию, не пользуясь профессиональными услугами и сервисами в этой области.

"Результаты опроса показали, что 67% респондентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 19% — по совету близких и друзей и только 2,5 % — по результатам профориентационных мероприятий", - отметил чиновник.

В Роструде отмеьтили, что данные опроса подтверждают необходимость развития системы прогнозирования на рынке труда, профориентации, обучения и переобучения, внедрения профстандартов, в том числе международных стандартов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
La Terrible написал 07.06.2017 11:53
Сначала своей людоедской политикой вынудили людей уйти в "бизьнесА", а теперь, по прошествии времени, когда дипломы об образовании стали недействительны, и нужно освободить теплые местечки для "родных человечков", вынужденных "перебежчиков" погнали изо всех госструктур, мотивируя отсутствием профильного образования, естественно оставив вакансии для приблатненных сынков, дочек и прочих внучек-жучек.
Учитесь, лохи, "делать жизнь с кого"!
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