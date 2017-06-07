В России появится реестр коррупционеров

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о создании в России единого информационного реестра чиновников, уволенных по причине утраты доверия за коррупцию.
В реестр будут включать информацию о госслужащих разных уровней, сотрудниках МВД, прокуратуры, Следственного комитета, военнослужащих, таможни, пожарной службы, государственных внебюджетных фондов, Банка России, а также должностных лицах госкорпораций.
Сведения о служащих, признанных виновными в коррупционных правонарушениях, будут обязаны обнародовать работодатели. Предполагается, что реестр позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм, говорится в пояснительных документах к законопроекту.
В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в России с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия вследствие коррупционных правонарушений были уволены около 1,2 тыс. служащих.
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А.Каммерер написал 07.06.2017 13:04
это правильно написал 07.06.2017 13:04
Василий(4) написал 07.06.2017 12:50
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Будет ли этот россиянский "Forbes" в открытой подписке или его позволят читать и публиковаться там только облезлому фюреру?
корнхолио написал 07.06.2017 12:39
столик 666 написал 07.06.2017 12:32
ха написал 07.06.2017 12:25
яЙЙя написал 07.06.2017 12:20