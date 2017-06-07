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Московский листок

В России появится реестр коррупционеров

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 7

В России появится реестр коррупционеров

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о создании в России единого информационного реестра чиновников, уволенных по причине утраты доверия за коррупцию.

В реестр будут включать информацию о госслужащих разных уровней, сотрудниках МВД, прокуратуры, Следственного комитета, военнослужащих, таможни, пожарной службы, государственных внебюджетных фондов, Банка России, а также должностных лицах госкорпораций.

Сведения о служащих, признанных виновными в коррупционных правонарушениях, будут обязаны обнародовать работодатели. Предполагается, что реестр позволит кадровым службам при отборе кандидатов на замещение государственных (муниципальных) должностей оперативно получать информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм, говорится в пояснительных документах к законопроекту.

В сопроводительных документах к законопроекту отмечается, что в России с 2012 по 2015 год в связи с утратой доверия вследствие коррупционных правонарушений были уволены около 1,2 тыс. служащих.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
А.Каммерер написал 07.06.2017 13:04
Надеюсь, в этот почетный список первыми внесут Путина и Медведева под номерами 1 и 2. А вообще то, очередная жалко-показушная история- в этот список попадет всякая чиновная мелочевка, ворующая по копеечке/(евро)центику.
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делится надо
это правильно написал 07.06.2017 13:04
Кто не делится, им нечего работать чиновником. В список их.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 07.06.2017 12:50
О! В путинском криминальном паханате решили издавать расеянскую версию журнала "Forbes"!?
.
Будет ли этот россиянский "Forbes" в открытой подписке или его позволят читать и публиковаться там только облезлому фюреру?
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в итоге получится доска почета "кто больше скиздил у родного государства"
корнхолио написал 07.06.2017 12:39
думаю процентов 90% всех чиновников туда можно смело записать.
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Путину вручили почетное удостоверение коррупционера #1!
столик 666 написал 07.06.2017 12:32
И орден коррупции,усыпанный бриллиантами и изумрудами.
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ха!
ха написал 07.06.2017 12:25
Ха, пчелы против меда, сами себя высекут, чиновники против распила бюджета.. Ха.
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(без названия)
яЙЙя написал 07.06.2017 12:20
"уволенных по причине утраты доверия за коррупцию" - это тех, кто вообразил, что настолько уже крут, что перестал делиться с вышестоящими ворами, за что и был объявлен коррупционером. Не знаю, будут ли в том реестре Сердюков с Васильевой, но зуб даю, что ни Шувалова, ни Сечина, ни Менделя, ни Чайки в том реестре не будет, поскольку они доверие главвора Вовы Плешивого не утратили.
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