Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

При стрельбе в здании иранского парламента погибли семь человек

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 1

При стрельбе в здании иранского парламента погибли семь человек

В результате вооруженного нападения на парламент Ирана погибли семь человек, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство Tasnim. По предварительным данным, нападавшие взяли в заложники по меньшей мере четырех человек. По данным агентства Fars, один из террористов привел в действие взрывное устройство внутри здания. Другого нападавшего застрелили сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что почти одновременно со стрельбой в парламенте произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране. По данным Al Arabiya три человека в здании мавзолея открыли стрельбу, а еще один привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. По неподтвержденной информации, в результате теракта погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Известно, что один из атаковавших мавзолей террористов совершил самоубийство, отравившись цианидом. Среди его сообщников были две женщины и один мужчина. Одна из атаковавших совершила самоподрыв, вторая была задержана. Мужчину ликвидировали силовики.

Ответственность за оба нападения на взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
ну и...? написал 07.06.2017 13:01
Мы радоваться должны или огорчаться? Может пугаться? Типа пугаете масульманской угрозой? А нам не страшно, пишите исчо.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
Игорь Стрелков: Путин растерян. Навальный - супермакрон или Керенский?
Игорь Стрелков: Путин растерян. Навальный - суперм...
07.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
При стрельбе в здании иранского парламента погибли семь человек (1)
В России появится реестр коррупционеров (7)
Роструд: по специальности работают только 27% россиян (2)
Кудрин предложил уволить треть чиновников (4)
"Нам не заплатили за 4 месяца". Работники "Горизонта" подают жалобу в суд. (4)
Венесуэла не вернула России почти миллиард долларов (2)
Трое неизвестных устроили стрельбу в иранском парламенте (1)
Reuters: треть российских олигархов не платят налоги на родине (4)
Лавров делает то, что ему велят в Киеве? (26)
Головы фаршированные - слова пустые (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: На очереди - автономные скважины
Максим Калашников Максим Калашников: Москва спасает "Южмаш"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Формализм и показуха
Максим Калашников Максим Калашников: "Российская газета" надругалась над Зоей Космодемьянской
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Написали петицию об отставке Собянина на roi.ru, а там кидалово
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss