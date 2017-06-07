При стрельбе в здании иранского парламента погибли семь человек

В результате вооруженного нападения на парламент Ирана погибли семь человек, еще несколько человек получили ранения, сообщает агентство Tasnim. По предварительным данным, нападавшие взяли в заложники по меньшей мере четырех человек. По данным агентства Fars, один из террористов привел в действие взрывное устройство внутри здания. Другого нападавшего застрелили сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Отмечается, что почти одновременно со стрельбой в парламенте произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране. По данным Al Arabiya три человека в здании мавзолея открыли стрельбу, а еще один привел в действие закрепленное на нем взрывное устройство. По неподтвержденной информации, в результате теракта погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Известно, что один из атаковавших мавзолей террористов совершил самоубийство, отравившись цианидом. Среди его сообщников были две женщины и один мужчина. Одна из атаковавших совершила самоподрыв, вторая была задержана. Мужчину ликвидировали силовики.

Ответственность за оба нападения на взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».