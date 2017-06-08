Кукушка хвалит воробья

Полупустой зал администрации Чеховского района.

Столь же полупустой отчет о месячных достижениях Чеховского района, которые на самом деле существуют только на бумагах чиновников. И, конечно же, пустые прославления губернатора Подмосковья Воробьева, который может в мгновение ока снять любого районного чинушу, опасаясь чего они и славят воробья, произнося хвалебные речи, точно попугаи.

Мерный ход планерки нарушает простая женщина Надежда Ивановна, жительница деревни Манушкино.

- Вот тут товарищ в погонах тихим голосом говорил о том, что в районе не было происшествий, а на самом деле у вас в Манушкино голодовка. И вы об этом ничего не говорите.

- Да они там, каждый день жрут…, - мгновенно взвился начальник ОМВД по Чеховскому району Андрей Большаков, про которого она сказала.

А в это время глава Чеховского района Сергей Юдин, сильно занервничав, попытался выдворить уважаемую в деревне женщину.

- Вы задали вопрос, так дайте мне ответить, - безостановочно говорил он, перебивая женщину, которой, к слову, уже отключили микрофон.

Стороннему человеку происходящее может показаться неким незначительным событием, а вот для местных жителей все это давно уже стало трагикомедией абсурда. Поскольку для одних, заседающих в районной администрации – это комедия, а для простых жителей – трагедия.

- Вы призываете к массовым беспорядкам? – продолжал давить начальник полиции, даже не пытающийся скрыть, что желает притянуть за уши объявление, сделанное на планерке, выставив его грандиозным политическим событием и бунтом.

А вот нарушения со стороны владельцев мусорного полигона, а также регулярную продажу «налево» муниципальных помещений и земли, и наличие в районе, запрещенных законом, игровых клубов, он считает фактом малоинтересными.

Отчего бы вдруг…?

А по окончанию планерки, Большаков пригрозил Надежде Ивановне, что посадит ее за бунт...

Президиум, состоящий из глав поселений и районных депутатов, некогда присягавших жителям, понуро смотрят в стол.

Что им, сдавшим свои поселения, делать? Еще вчера они были главами этих поселений, а сегодня, после административной реформы губернатора Воробьева, надеются получить места префектов в этих поселениях. И, очевидно, покупают должности лояльностью и молчанием.

Чеховский район и живет по-чеховски.

Те же «человеки» в футляре», нахваливающие областного градоначальника, тот же театр абсурда. И те же человеческие трагедии простых людей, которые вопреки всему продолжают бороться за свое право на жизнь.

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