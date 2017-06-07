Мэрия Москвы разрешила акцию против коррупции на проспекте Сахарова

Столичные власти Москвы согласовали акцию оппозиции против коррупции 12 июня на проспекте Академика Сахарова, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу московского департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Мы сейчас будем встречаться с организаторами, передадим им официальный документ о согласовании данного мероприятия", - заявил чиновник.

По его словам, заявители шествия и митинга согласились с предложением мэрии перенести акцию с центральных улиц на проспект Академика Сахарова и провести ее с 13:30 до 16:00 12 июня.

Напомним, в конце мая основатель оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение акции против коррупции в Москве на Тверской улице. Столичные власти предложили перенести мероприятие на проспект Сахарова или на юго-восток города, поскольку 12 июня на этих улицах запланировано проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Сам Навальный в свою очередь заявил, что организаторы акции не могут согласиться на это предложение мэрии. «Это очевидное хамство, просто люди изгаляются. Меня это выводит еще больше, чем коррупция. То, как они сидят и мерзко хихикают: „А давайте посмеемся над ними и выделим им место для шествия — 360 метров! Ха-ха-ха“», — сказал он.