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Московский листок

Чайка рассказал, как Госдеп финансирует российскую оппозицию

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 3

Чайка рассказал, как Госдеп финансирует российскую оппозицию

Основанная Михаилом Ходорковским "Открытая Россия" в 2016 году направила свыше миллиона долларов на финансирование российской оппозиции, заявил генпрокурор Юрий Чайка выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

" Иностранные неправительственные организации "Открытая Россия", "Институт современной России" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", содержащиеся в том числе и на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только "Открытая Россия" в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов", - цитирует Интерфакс Чайку.

При этом он отметил, что по данным Генпрокуратуры, наиболее активно во внутренние дела России "вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам".

По словам Чайки, НКО "хотят вернуть то время, когда можно было втихаря за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности, и при этом ни перед кем, кроме зарубежных спонсоров, не отчитываться".

Он подчеркнул, что в России нет запрета на работу иностранных и международных организаций, однако есть требование об их невмешательстве в политику страны и открытости их деятельности.

Также генпрокурор предложил наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок в случае поступления информации о нарушениях запретов и ограничений, прописанных в российском законодательстве.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Это разные вещи!
Капсаицин 2465 написал 07.06.2017 16:10
А как он с сыночками ворует, Чайка не хотел
Коррупция и вмешательство государства иностранного! Это как ухаживания и секс, повзрослейте уже, дураками помрете.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 07.06.2017 15:56
А чего Чайка ничего не рассказал о том, что разоряя оккупированную РСФСР и справляя триллионы наших рублей из бюджета на субсидирование бюджетного дефицита США, вся эта путинская воровская шобла, включая и Чайку с его "достопочтенными", упитанными сыночками, финансирует госдет США.
.
Чайка должен бы был этот вопрос осветить подробнее...
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(без названия)
А.Каммерер написал 07.06.2017 15:44
А как он с сыночками ворует, Чайка не хотел рассказать членам Совета Федерации? А про вывоз денюжек из казны в Панамский оффшор? А про "благотворительные фонды", которые так хорошо наполняются и благотворят одному человечишке по имени неДимон? Вон сколь интересных тел для разговоров у Чайки с Советом Федерации!
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