Чайка рассказал, как Госдеп финансирует российскую оппозицию

Основанная Михаилом Ходорковским "Открытая Россия" в 2016 году направила свыше миллиона долларов на финансирование российской оппозиции, заявил генпрокурор Юрий Чайка выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

" Иностранные неправительственные организации "Открытая Россия", "Институт современной России" и общественное сетевое движение "Открытая Россия", содержащиеся в том числе и на деньги Ходорковского, через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и в целом избирательные кампании представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях. Только "Открытая Россия" в 2016 году направила на эти цели свыше миллиона долларов", - цитирует Интерфакс Чайку.

При этом он отметил, что по данным Генпрокуратуры, наиболее активно во внутренние дела России "вмешиваются иностранные неправительственные организации, фактически подконтрольные государственному департаменту США и другим зарубежным структурам".

По словам Чайки, НКО "хотят вернуть то время, когда можно было втихаря за деньги иностранцев разрушать основы нашей государственности, и при этом ни перед кем, кроме зарубежных спонсоров, не отчитываться".

Он подчеркнул, что в России нет запрета на работу иностранных и международных организаций, однако есть требование об их невмешательстве в политику страны и открытости их деятельности.

Также генпрокурор предложил наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок в случае поступления информации о нарушениях запретов и ограничений, прописанных в российском законодательстве.