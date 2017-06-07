У депутатши Поклонской нашли незадекларированную квартиру в Донецке

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Донецке, утверждает «Трансперенси Интернешнл – Россия». По данным организации, Поклонская пользуется двумя служебными квартирами, одна — депутатская в Москве, другая — прокурорская в Симферополе, хотя больше не занимает эту должность.

Как передает "Дождь", квартиру площадью 30 квадратных метров в Донецке Transparency обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость. Квартира зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). В организации отмечают, что Поклонская четыре раза не включала свою донецкую квартиру в декларацию. "Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы", - подчеркнули в Transparency, отметив, что уже направили по этому поводу запросы в Госдуму и Администрацию президента.

Центр также обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования Поклонской квартиры в Симферополе.

Ранее Поклонская призналась, что у нее нет мужа и автомобиля и поэтому эти сведения она не указала в своей декларации о доходах за 2016 год.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа» — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. «У него были старенькие “Жигули”, “пятерка” 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — сказала Поклонская.

Напомним, в своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ.