Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У депутатши Поклонской нашли незадекларированную квартиру в Донецке

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 2

У депутатши Поклонской нашли незадекларированную квартиру в Донецке

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская владеет незадекларированной квартирой в Донецке, утверждает «Трансперенси Интернешнл – Россия». По данным организации, Поклонская пользуется двумя служебными квартирами, одна — депутатская в Москве, другая — прокурорская в Симферополе, хотя больше не занимает эту должность.

Как передает "Дождь", квартиру площадью 30 квадратных метров в Донецке Transparency обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость. Квартира зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской). В организации отмечают, что Поклонская четыре раза не включала свою донецкую квартиру в декларацию. "Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы", - подчеркнули в Transparency, отметив, что уже направили по этому поводу запросы в Госдуму и Администрацию президента.

Центр также обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования Поклонской квартиры в Симферополе.

Ранее Поклонская призналась, что у нее нет мужа и автомобиля и поэтому эти сведения она не указала в своей декларации о доходах за 2016 год.

«Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались. И поэтому указывать кого-то в декларации в виде мужа я не могу, потому как у меня его нет. Вот и все недоразумение. У меня, действительно, нет мужа» — сказала Поклонская в интервью РИА «Новости».

Касаясь темы автомобиля, она сообщила, что два года назад подарила машину своему отцу на день рождения. «У него были старенькие “Жигули”, “пятерка” 1985 года выпуска. Это, кстати, первая машина, за руль которой я села. Я не должна была указывать этот автомобиль, поскольку не владела им на конец 2015 года и поскольку я не извлекла прибыли, так как это был договор дарения», — сказала Поклонская.

Напомним, в своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала годовой доход в размере 2,6 миллиона рублей. В основном это заработная плата, полученная ею до избрания депутатом Государственной думы РФ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 07.06.2017 16:28
<<Квартра в Донецке по цене пачки презервативов...>>
====
Чего ты, богохульник, мелешь и зачем оскорбляешь чувства верующих?
.
Квартирка у Поклонской вся намоленная и под эгидой смермоточащего бюста Гогенцоллерна-Готторпа-Гольштейна-кровавого. :)
Ответить
Серьезно спрашиваю
Капсаицин 2465 написал 07.06.2017 16:12
Квартра в Донецке по цене пачки презервативов и декларировать резинки?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Это капитализм, детка...
Это капитализм, детка...
06.06.2017
Игорь Стрелков: Путин растерян. Навальный - супермакрон или Керенский?
Игорь Стрелков: Путин растерян. Навальный - суперм...
07.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У депутатши Поклонской нашли незадекларированную квартиру в Донецке (2)
Чайка рассказал, как Госдеп финансирует российскую оппозицию (3)
Мэрия Москвы разрешила акцию против коррупции на проспекте Сахарова (1)
При стрельбе в здании иранского парламента погибли семь человек (2)
В России появится реестр коррупционеров (9)
Роструд: по специальности работают только 27% россиян (4)
Кудрин предложил уволить треть чиновников (7)
"Нам не заплатили за 4 месяца". Работники "Горизонта" подают жалобу в суд. (6)
Венесуэла не вернула России почти миллиард долларов (3)
Трое неизвестных устроили стрельбу в иранском парламенте (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Кoгда и как дoбьют террoризм в Сирии
Дарья Митина Дарья Митина: Без нашей пoддержки Катару не выжить
Дарья Митина Дарья Митина: Не Нoтр-Дам
Дарья Митина Дарья Митина: 7.06.1942 - 20.10.2011
Максим Калашников Максим Калашников: На очереди - автономные скважины
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss