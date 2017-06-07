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Московский листок

"Ростех" пообещал наладить производство отечественных одноядерных компьютеров "начального уровня" по цене MacBook

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 3

"Ростех" пообещал наладить производство отечественных одноядерных компьютеров "начального уровня" по цене MacBook

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о запуске опытного производства партии компьютеров «Эльбрус 101-РС». Как говорится в сообщении на сайте «Ростеха», предсерийная партия из 50 устройств будет готова в июле 2017 года. Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года.

В компании позиционируют «Эльбрус 101-РС» в качестве универсальной платформы для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях, способной стать полноценной заменой иностранным машинам.

Создатели компьютера отмечают, что «по своим техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам с начальным уровнем производительности».

«Эльбрус 101-РС» является первым вычислительным комплексом, разработанным на базе 64-разрядного одноядерного процессора «Эльбрус-1С+». Штатная рабочая частота ядра процессора составляет 1 ГГц, его производительность оценивается на уровне 24 ГФлопс при выполнении операций с одинарной точностью (FP32). Отмечается, что процессоры «Эльбрус-1С+» изготавливаются на мощностях производственного партнера МЦСТ с соблюдением норм 40 нм технологического процесса.

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на представителя «Росэлектроники», цена на предсерийный ПК составит порядка 130 000 рублей. Серийный вариант компьютера, который появится в начала 2018 года, будет стоить в районе 70 000 рублей. Напомним, что речь идет о компьютере "начального уровня производительности".

Ранее СМИ сообщали, что другая российская компания – "НИИФИ и ВТ", специализирующаяся на разработке и производстве радио-электронной аппаратуры, выпустила внешний накопитель на 50 МБ весом 25 кг и стоимостью почти 4 миллиона рублей.

Внешний накопитель ВНД-М2.05 имеет следующие характеристики:

Емкость: 50 Мбайт;

Скорость обмена: 155 Кбайт/с;

Габариты: 50х25,4х380 см;

Масса: 25 кг.



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Всего комментариев к статье: 3
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если бы шутка....
kerg написал 07.06.2017 19:36
залезте на их сайт и сами убедитесь
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Re: 50 МБ весом 25 кг
-*Светослав*------------- написал 07.06.2017 19:27
\\\внешний накопитель на 50 МБ весом 25 кг и стоимостью почти 4 миллиона рублей.
Это что шутка такая ?///
.
Нет, это такая русская микроэлектроника -- самая большая микроэлектроника в мире ))
.
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50 МБ весом 25 кг
мотя шпаломойцев написал 07.06.2017 19:25
внешний накопитель на 50 МБ весом 25 кг и стоимостью почти 4 миллиона рублей.
Это что шутка такая ?
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