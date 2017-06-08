Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко имеет отдельную статью расходов на питание. Как сообщали СМИ, в 2015 году из бюджета на прокорм главы верхней палаты Федерального Собрания было выделено 1,2 млн. рублей. Нехитрые подсчёты, учитывающие количество рабочих дней, показывают, что в день самая влиятельная в России женщина-политик могла покушать почти на 5 тысяч.

«Чтоб я так жил!», - невольно воскликнул мой простодушный сосед-пенсионер, возвращающийся из продуктового магазина, в основном, с кефиром и чёрным хлебом. «Тебе же дали прибавку в январе», - возразил его товарищ в трико, за неделю скопивший на «мерзавчик», - «Имел шанс денёк так и пожить».

В связи с перманентной инфляцией, возможно, к сегодняшнему дню суммы содержания главы СовФеда изменились. А вот этим старичкам, как ещё 20-ти миллионам соотечественников, живущим за чертой бедности, правительство и законодатели обещают продуктовые карточки к 2018 году, аккурат к президентским выборам. Надо понимать, времена не простые, и если раньше обещали долю от использования природных богатств или достойное третьего тысячелетия благоустроенное жилье, то сейчас приходится ограничиваться продовольственными талонами. Так-то вот. Совсем недавно обещания были на загляденье (сказка, а не обещания!), а теперь обещания сплошь унылые и жалкие, совершенно диссонирующие со статусом страны — мирового лидера. Заявляется сумма 10 тыс.руб. в год, даже несколько меньше, то бишь 27 целковых в день. Получается, Валентина Матвиенко в два присеста съедает годовой паёк малоимущих. Депутаты лишь разводят руками, мол, ничего больше государство в нынешнем состоянии позволить себе не может. С такими обещаниями, скажу я вам, электорат на выборы вовсе не придёт.

Во времена «Великой депрессии» правительство США тоже подкармливали нищих и безработных. Отстояв очередь, бедняги могли рассчитывать на тарелку супа. У нас с супом хуже. Как жаловались сотрудники аппарата Совета Федерации на рост цен в столовой своего учреждения: "Теперь дешевле, чем за 70 рублей, супа нет". Можно было одно время рассчитывать на кашу в столовой Государственной Думы, там её тарелка стоила полтора года назад всего два червонца, но инфляция коснулась даже кошелька народных избранников, стоимость каши с тех пор подскочила в три раза. Впрочем, в столовую Думы сам народ вряд ли впустят, так что горевать ему по такому поводу особенно не следует.

Наверное, 3,1 млн. официальных российских нищих не отказались бы от помощи международных гуманитарных организаций, которые могли (мир не без добрых людей) им сбрасывать продовольствие с вертолётов, но в преддверии футбольного «мундиаля», когда будет ограничено даже проведение митингов, такие акции сомнительны с точки зрения безопасности. Да и величие державы не позволяет выносить подобный сор из избы.

Так что пока гражданам нужно вспомнить советы членов «Единой России» и её союзников «поменьше завтракать» (Дворкович), вообще меньше есть (Гаффнер, Гребнев), «поднять жопу и работать» (Капков). Причём, последний не уточнил, где работать. На синекуры всех не берут, а минимальная зарплата всё ещё меньше прожиточного минимума. Нет уверенности, что сам Капков выдержал бы физические нагрузки техслужащей, устроившейся на полторы-две ставки, хотя бы месяц.

Однако не всё так плохо в родных пенатах. Ушлым журналистам порою удаётся вскрыть реальные аппетиты государственных мужей, денно и нощно заботящихся о благе России, которые от скромности не любят их разглашать. А ведь избирателям так важно знать, насколько сыты те, кто довёл нас до жизни такой, кто советует нам заниматься спортом и упорнее трудиться вместо обильных перекусов. Сам же высокопоставленный депутат или чиновник в его мнении, как оперный певец, должен много есть и отдыхать, чтобы голос зрел, ведь своим голосом он призван защищать чаяния и интересы людей.

В прошлом году Хабаровская городская дума из 35 депутатов включила в план двадцать выездных мероприятий на 490 тыс. бюджетных рублей. На выездных заседаниях парламентариев кормили темпурой из кальмара, долмой из баранины, закусками из семги и палтуса, канапе-ассорти пяти видов, фаршированной ветчиной, груздями солеными с маслом, куриным рулетом с шампиньонами, закуской из свежих грибов в корзинке, пирожными…

Мне кажется, если дать это меню малоимущим для повседневного чтения, то полагающиеся им суточные по продуктовой карточке можно ещё урезать. А если вести прямые трансляции с этих выездных пиршеств, то продуктовые карточки можно обещать не к 2018 году, а далеко к следующим президентским выборам, так как один вид перечисляемых блюд, вкушаемых слугами народа, должен добавить калорий и «жирка» созерцателям. Снова экономия.

В Башкирии организацию питания для чиновников местного правительства осуществляет казенный комбинат, он же проводит разного рода банкеты по случаю. Банкет на 60 человек обходится налогоплательщикам в 264 тыс. рублей (траты на каждого гостя в среднем 4400 рублей), за полгода на банкеты ушло до 3 млн рублей. Не слишком поражает воображение, конечно, но и уровень вполне себе региональный.

Не так давно А.Навальный обнаружил в одночасье ставший знаменитым аукцион, объявлявшийся «Роснефтью» для закупки посуды. Вот где чувствуется федеральный, общенациональный масштаб! Чайная ложечка за 14 тыс., рюмка для водки за 11 тыс., салфетница — за 32 тыс., икорница — за 83 тыс.руб. и т. д. Ну, не будешь же ты из такой посуды хлебать кислые щи, закусывая горбушкой! Что тогда удивляться тендерам на медицинское страхование жизни и здоровья дорогих наших представителей власти, которое за бюджетный счёт (как в Московской области) включает не только профилактику в элитных частных клиниках с 4-6-разовым питанием с учётом вкусовых предпочтений, 37 тысяч рублей в сутки, но и модную в этих кругах гидроколонотерапию - клизму в просторечии, правда, стоимостью в полноценный обед Валентины Матвиенко. Видимо, насколько съел, такая и клизма.

Средневековые восточные баи, любившие изысканно и плотно пожрать, держали при себе прутики, чтобы, объевшись до рыгания, с их помощью чистить желудки и продолжать пир. Передовое российское здравоохранение облегчило участь топ-менеджеров и депутатов по российскому же обычаю - через жопу (выражаясь языком бывшего главы молодежного департамента Капкова).

...Если господа желают достичь былых показателей на выборах, то пускай обещают малоимущим хотя бы грузди соленые в масле и клизму. Мало ли чего раньше обещали, в народе всё стерпели. В конце концов, грузди сами в чаще найдут, постное масло купят на «минималку», а вот клизму — простую, резиновую — и за государственный счёт обеспечить можно.