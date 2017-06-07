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Московский листок

Роскомнадзор разослал провайдерам список "правильных" сайтов, которых нельзя блокировать

Опубликовано 07.06.2017 в разделе комментариев 0

Роскомнадзор разослал провайдерам список "правильных" сайтов, которых нельзя блокировать

Региональные управления Роскомнадзора разослали интернет-провайдерам письма со списком сайтов, которые не должны подвергаться блокировке, сообщает портал CNews со ссылкой на автора Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимира Здольникова, который выложил в сеть копию этих рекомендаций.

"Белый список сайтов" содержит 2 тыс. доменов, которые Роскомнадзор рекомендует не блокировать. В него вошли наиболее популярные российские и зарубежные интернет-ресурсы: «Яндекс», Google, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Лента.ру», Twitter, Instagram, YouTube. Также в список вошли сайты gstatic.com (используется Google для работы CDN-серверов), Github (репозиторий с исходными кодами ПО) и домены корневых серверов интернета (обеспечивают функционирование системы DNS, отвечающей за соответствие доменов и IP-адресов).

Большая же часть списка - адреса сайтов федеральных и региональных органов власти: Президента России, Правительства, МВД, ФСБ, Минобороны, Минкомсвязи, самого Роскомнадзора, большое число ресурсов региональных органов власти и др.

Кроме того, в «Белом списке» оказались сайты regulation.gov.ru (ресурс для общественного обсуждения проектов нормативных актов), РОИ (ресурс сбора подписей за общественные петиции) и ресурс Роскомнадзора, на котором размещается «черный список» запрещенных сайтов.

В отношении целого ряда доменов указаны их «маски» вида «*.kremlin.ru», «*.gov.ru», «*google*» и т.д. Это означает, что не рекомендуется блокировать любые поддомены в этих доменах.

Напомним, Роскомнадзор с 2012 г. ведет «черный список» сайтов, доступ к которым должен блокироваться всеми российскими интернет-провайдерами. В Реестре запрещенных сайтов в отношении каждого ресурса указывается его домен, IP-адрес и адрес конкретной страницы (URL) с противоправной информации. Провадер может сам выбирать тип блокировки: по URL и по IP адресу.

С конца 2015 г. для контроля блокировок Роскомнадзор стал внедрять автоматизированную систему (АС) «Ревизор»: провайдеров обязывают устанавливать у себя специальные «коробочки» (производства «МФИ Софт»), которые автоматически заходят из сети провайдера на запрещенные сайты.

Неисполнение требований о блокировках сайтов грозит интернет-провйдерам административной ответственностью.

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