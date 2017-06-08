Кто заказал создание псевдопрофсоюза "Аманат"

7 июня в Алматы прошла пресс-конференция так называемого содружества профсоюзов «Аманат», который был зарегистрирован с рекордной скоростью буквально за два месяца с момента своего создания 28 февраля в Астане. В те дни, когда осудили на тюремные сроки заключения профсоюзных лидеров нефтяников Нурбека Кушакбаева и Амина Елеусинова, ликвидировали Конфедерацию Независимых Профсоюзов Республики Казахстан… И вдруг появилось новое объединение.

Председателем этого псевдопрофсоюзного объединения стал Андрей Пригорь, состоявший в 90-х в различных русских, славянских, казачьих организациях. Пытался заниматься предпринимательством. Короткое время возглавлял Акмолинский обком Компартии, добившись путем интриг и подлогов, с помощью акимата и спецслужб смещения с этого поста настоящего коммуниста Рыжкова. Выполняя поручение своих кураторов, Пригорь изначально действовал на уничтожение компартии. Сейчас, будучи уже ярым украинским националистом, этот безыдейный и беспринципный проходимец стал руководителем подставной организации троцкистского Интернационала (КРИ) в Казахстане.

Поэтому вовсе неудивительно, что будучи назначенным ответственным лицом, для подготовке документов и проведения регистрации профсоюзного объединения «Жанарту», он в течение двух лет с 2013 по 2015 годы, еще при более либеральном старом законе «О профсоюзах» так и не смог зарегистрировать организацию, получая постоянные отказы из министерства юстиции РК. А тут такая неимоверная скорость в регистрации объединения, как раз в тот момент, когда шли обыски в офисах и на квартирах деятелей Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан (КНПРК) и уголовные процессы над членами КНПРК.

Весьма примечательно и то, что «учредительная конференция» содружества профсоюзов «Аманат» готовилась с размахом и прошла в Астане 28 февраля при больших финансовых затратах, хотя Пригорь всем плакался на свое бедственное положение, полное безденежье и рассылал письма «крик о помощи», для оплаты его проезда из Кокшетау в Астану. И этому есть документальные подтверждения. Стоит отметить, что профсоюзу «Жанарту» постоянно срывали мероприятия в Казахстане, отказывали в самый последний момент в залах и гостиницах, преследовали и запугивали делегатов, в связи с чем мы многие годы проводим свои мероприятия в Бишкеке. А тут целый съезд в центре Астаны, в дорогой гостинице, в конференц-зале… И это — в самый разгар репрессий!

Подвела однако явка, вместе с Пригорем было 8 человек. Поэтому сразу после эпохального «съезда» «Аманата», Андрей Пригорь сотоварищи вылетел в Шымкент на переговоры с руководителем закрытой судом Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан Ларисой Харьковой. Намекая на расположение властей, которые открыли им зеленый свет и позволяют зарегистрировать объединение, они предложили ей и ее членским организациям скопом вступить в содружество «Аманат».

К чести Ларисы Харьковой, она наотрез отказалась от объединения с «Аманатом», созданном по указке властей с целью окончательного уничтожения структур Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан. Таким образом, операция КНБ по подчинению организаций КНПРК псевдопрофсоюзной конторе провалилась, и теперь организаторы «Аманата» настроены на обман рабочих активистов на местах и имитирование профсоюзной деятельности в глазах международных организаций.

Другой целью «Аманата» и, в частности, заместителя «рабочего вождя» Берика Жагипарова является задача встревать в конфликты между группировками и кланами, с целью передела собственности и втягивать туда людей и морочить им головы. В этом и вся суть его «профсоюза» и участия в «рабочем движении». Почему власти заинтересованы в создании профсоюза Аманат именно в Жезказгане, в регионе деятельности «Казахмыса», мы скажем об этом более подробно в следующей нашей публикации.

Примечательно, что Андрей Пригорь ни разу не привлекался даже к административной ответственности, в отношении него не возбуждались уголовные дела, никогда не было нападений и угроз. Он был всегда свой для местных властей и даже, когда его супруга подала в суд из-за систематических жестоких избиений мужем, его свободно отпускали за рубеж, да еще и финансировали его поездки, не только в ближнее зарубежье, но и в такие страны как Португалия. И это в то время, когда деятелей оппозиции и других независимых профсоюзов просто не выпускали из страны по надуманным предлогам.

Еще немаловажным фактом является то, что ни Андрей Пригорь, ни Берик Жагипаров не поддержали Макса Бокаева и Талгата Аяна, не отправились на суд к ним в Атырау, являясь коллегами Бокаева и Аяна по Коалиции правозащитников. Хотя им предлагали это сделать, как членам Коалиции. Оказывается, у них не нашлось время. Стоит ли тогда удивляться тому,что А.пригорь отказался защищать своего коллегу по профсоюзу, активиста профсоюза Табынова!? Пригорь просто заявил на собрании, что Табынова уволили законно и он не будет его защищать. Зато за его защиту решил впоследствии взяться Жагипаров, получив деньги от правозащитной организации на представление интересов Табынова, Жагипаров умудрился втихаря от коллег правозащитников, взять деньги с самого Табынова и естественно проиграть процесс.

Особо отличился в деле Бакаева и Аяна, конечно же нынешний председатель «Аманата» Андрей Пригорь.Он написал письмо руководству Компартии Греции, от которой депутаты Европарламента ,направили официальный запрос в адрес руководства ЕС и лично Могерини, в защиту Бокаева и Аяна, где обвинял актив профсоюза «Жанарту» в том, что они дезинформируют депутатов Европейского парламента от фракции КПГ о судьбе преследуемых Бакаева и Аяна, т.к. в Казахстане, как сообщил Пригорь, нет политзаключенных и нет преследуемых по политическим мотивам лиц, и просил не верить «клевете» на государство.

Как мы и говорили ранее, псевдопрофсоюзы создаются властями, чтобы показать за рубежом наличие независимых объединений в стране, что чиновниками не чинятся никакие препятствия профсоюзным объединениям, это при том, что в Казахстане по суду были за полгода ликвидировано свыше 400 профсоюзов! Они также внедряют свою агентуру в профсоюзное движение, чтобы в случае трудовых конфликтов, гасить выступления, выпускать пар и сдавать активистов.

Мы еще раз обращаемся к нефтяникам, металлургам и шахтерам – будьте бдительны! Не верьте провокаторам, работающим в интересах работодателей и спецслужб! Мы также будем разоблачать провокаторов и агентов спецслужб в следующих публикациях.

Центральный Комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»