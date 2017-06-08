Турция "нагнула" Германию

Германия выводит войска с турецкой базы Инджирлик. Это воздушный заправщик, шесть самолетов разведки, участвующие в операции западной коалиции против ИГИЛ, а также контингент из 280 военнослужащих.

Это прямое следствие затяжного дипломатического конфликта Берлина и Анкары, но ситуация отражает и серьезные перемены в мире.

Германия - это экономический гигант, крупнейшая экономика Европы. Турция - страна третьего мира. Но в военном отношении все наоборот: турецкая армия считается сильнейшей в Европе, если не принимать в расчет ядерный потенциал Англии и Франции. А Германия в военном отношении, наоборот, второразрядна.

Присутствие небольшого германского контингента на войне с ИГИЛ скорее важно для Берлина, чем для целей и задач международной операции. Для Берлина это едва ли не первая внешняя операция германской армии на настоящей войне, а для коалиции всего лишь 6 условно боевых самолетов. На авиабазе, где находится не менее 50 ядерных бомб.

Ситуация напоминает отчасти противостояние путинской РФ с остальным западным миром - в экономическом отношнии Россия просто карлик рядом с экономиками США, ЕС или Китая. Но в военном отношении способна уничтожить не только своих вероятных противников, но и заодно все остальное человечество. И что важней? Что весомей?

Можно привести пример и отношения США с остальным человечеством - 20 процентов мирового ВВП, конечно, не карликовый уровень, есть ведь и остальные 80. Но рядом с мощнейшим ядерными потенциалом, с лучшими в мире ВВС и 11 авианосными группами (то есть больше, чем у остального человечества вместе взятого) все остальное блекнет. И доллар поддерживается в первую очередь именно этим, а не сомнительными успехами американской промышленности.

Конечно же Турция не вернется к положению Османской империи 16-го века. Но роль ее военной машины в ее международном статусе будет только расти.

Конечно же, путинская РФ не станет новой империей Романовых, но афоризм Александра Третьего про двух союзников России, ее армию и флот, станет приобретать все большую актуальность.

А вот Америка - та как раз на вершине могущества. Поэтому войска ее младших партнеров по НАТО всегда будут отставать на порядок. И поэтому сколько бы Германия не производила "мерседесов", Япония "тойот", а Китай всего остального, все равно ценники на них будут в долларах.

Поэтому Германия выводит свой контингент из Турции - в Иорданию...

А.Б.