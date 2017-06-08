Собянина в отставку, Путина в очередь

В общем, народ в очередной раз голосует против Собянина как "не соответствующего Москве". Текст "Собянин не соответствует Москве и её жителям!" появился на ФОРУМе.мск 6 июня. На сей секунд на ФОРУМе.мск ее прочитали 2129 человек. 90 человек перепостили в Фейсбуке, 40 Вконтакте.

Вот голосование на ФОРУМе.мск.

Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:

Да (299) Нет (20)

Обратил бы внимание, что из числа прочитавших только примерно 10 процентов добрались до "голосовалки". Но соотношение голосов за и против достаточно красноречиво - один к пятнадцати против Собянина.

Размещенная на Change.org петиция на основе этого материала собрала со вчерашего вечера аж 42 голоса! Это почему так?

Для начала - текст готовился для размещения его на РОИ. Это официальный опросный ресурс, так сказать, "государственная услуга", оказываемая гражданам. Т.е. при достижении порогового значения в 100 тысяч проголосовавших высокопоставленный адресат должен как-то на нее реагировать.

Конечно, "не в Америке живем", президент не станет отправлять в отставку своего прямого назначенца только из-за того, что тот крайне непопулярен среди избирателей. Но все же накануне президентских выборов на что-то, кроме высокомерного игнора, можно рассчитывать...

Нельзя!

Размещенная на РОИ инициатива проходит премодерацию 2 месяца. Два ме-ся-ца! И не факт, что пройдет, поскольку анонимная некоммерческая организация, которая все там модерирует - да бог ее знает, что они там придумают... И два месяца у них на размышление. Если б речь шла о приюте для собачек или других вопросах государственной значимости - нет проблем. А тут Москва, Собянин и сам его высокопревосходительство Путин.

Кстати, были вопросы насчет "высокопревосходительства". Ну так "уважаемый господин президент" рука не повернулась написать, "плешивый щеголь враг труда" не прошел бы премодерацию (чать не цензурный комитет) - выбрал корректное и на мой взгляд достаточно ироничное обращение.

В общем, пришлось размещать на Change.org, где тоже не обошлось без приключений - например, у петиции 5 подписантов, но до самого утра она не появлялась в открытом доступе, поскольку не хватало пяти голосов. Правила такие. Причем желающие поддержать добросовестно кликали на "фейсбуке", но их клики системой почему-то не учитывались... Так что не знаю, сколько человек проголосовало на самом деле.

Теперь вопрос, зачем все это? Понятно же, так и подорвался Путин отправлять Собянина в отставку, даже если проголосуют и миллион человек. Никакой смены власти "по хорошему" не будет.

Но любая революция начинается с осознания массами людей того простого факта, что "так жить нельзя". Что мы на самом деле народ, а не кучка отщепенцев, а отщепенцы - это они, грабяшие нас и скрывающиеся за стенами кремля и штыками верной опричнины. И прикрывающие результатами фальшивых "выборов" срамные места своего правления.

Анатолий Баранов

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