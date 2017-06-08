Стало известно, как мы бухаем

Магаданская область, Москва, Республика Коми и Сахалинская область возглавили рейтинг российских регионов с самым высоким потреблением крепкого алкоголя на душу населения, говорится в докладе, подготовленном Роспотребнадзором.

"Территории с наиболее высокими значениями (объема продаж крепкого алкоголя на душу населения - прим. ТАСС): Магаданская область (14,1 л), г. Москва (13,3 л), Республика Коми и Сахалинская область (13,0 л)", - говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году". Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (0,1 л), Чечне (0,1 л), Кабардино-Балкарии (0,5 л), Северной Осетии (0,6 л).

В документе со ссылкой на данные Росстата отмечено, что за последние пять лет объемы продаж крепких алкогольных напитков (водка и ликероводочные изделия) в России снизились почти на 40% (с 10,9 л на душу населения в 2011 г. до 6,6 л в 2016 г.), а пива - почти на 25% (с 70,8 л в 2011 г. до 53,3 л в 2016 г.).

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), собранным в 2011-2015 гг., Россия находится на четвертом месте по уровню потребления алкоголя в мире (14,5 литра) - после Молдавии (17,4 литра), Белоруссии (17,1) и Литвы (16,2).

- Хрен бы его знал, как они там считают, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Получается, что в самом пьющем регионе, в Магаданской области, потребление ниже, чем в среднем по России по данным ВОЗ. А "снижение" потребления запросто может быть связано с ростом "неучтенки" - самогоноварения и увеличения количества "паленой" выпивки, которая, естественно, выпадает из официальной статистики, ее как бы "нет". Как можно учесть что-то в Молдавии, если там вино делают в каждом дворе, там же его и выпивают? То же касается и других винодельческих стран. А то, что Москва вошла в рейтинг самых пьющих говорит лишь о том, что в столице лучше налажен учет, больше денег на руках и, следовательно, люди предпочитают относительно качественный алкоголь. Ну и виноградников и винных подвалов у москвичей маловато. Но сколько из приобретенного в Москве алкоголя выпивают москвичи, а сколько "гости столицы"? Такая статистика - фейк от первой до последней буквы! Я свидетельствую - в Москве много лет подряд пьют меньше и меньше. Причин тому много, и не все они позитивны. Например, много употребляют наркотиков, что ведет к автоматическому снижению потребления алкоголя. Люди очень много работают, и не имеют сил полноценно выпивать - это, кстати, ведет к накоплению стресса и "выстреливает" немотивированной агрессией и ростом заболеваний "от нервов". Кто об этом думает? Да никто, я полагаю...