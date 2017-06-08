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Московский листок

Британия выбирает парламент в обстановке крайней террористической тревожности

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 0

терроризм кризис выборы англия
Британия выбирает парламент в обстановке крайней террористической тревожности

Досрочные парламентские выборы проходят в четверг, 8 июня, в Великобритании. В 07:00 по местному времени (09:00 по московскому) по всей стране открылись более 40 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 22:00 (00:00 по Москве), передает BBC. 

Тогда же должны объявить первые данные экзит-полов. Окончательные итоги выборов должны огласить к утру пятницы, 9 июня. 

Участие в голосовании принимают около 46,9 миллиона человек. По итогам голосования станет известен новый состав Палаты общин, куда войдут 650 депутатов. 

Главой правительства станет лидер партии, сформировавшей большинство. Для этого ей необходимо занять 326 мест, отмечает NEWSru Israel. 

Основная борьба за власть в стране ведется между действующим премьер-министром и лидером консерваторов Терезой Мэй и лидером лейбористов Джереми Корбиным. Рейтинг лейбористов в последнее время заметно повысился, но фаворитами считаются консерваторы. 

Напомним, эти парламентские выборы являются досрочными. Об их проведении глава британского правительства Тереза Мэй объявила в апреле. Причиной этого решение были разногласия в парламенте в связи с процессом выхода Великобритании из ЕС. 

Выборы в Великобритании проходят на фоне усиленных мер безопасности, принятых после недавних терактов в Манчестере и Лондоне. После теракта в Лондоне многие британские политики призывали отложить проведение выборов, однако Тереза Мэй.

Напомним, в минувшие выходные был в Лондоне инцидент, который мог сорвать выборы.

Медицинские службы в Лондоне утром в воскресенье сообщили о последствиях ночной террористической атаки: погибли семь человек, 48 госпитализированы. В четверг 8 июня в Британии должны пройти парламентские выборы. Консервативная партия объявила о приостановке предвыборной кампании в воскресенье. Мэр Лондона Садик Хан выступил против переноса голосования, передает Reuters.

Вечером в субботу по местному времени трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до ближайшего рынка Боро-маркет, где выскочили из машины и с ножами стали нападать на прохожих. 

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