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Московский листок

Полицаи "повязали" в Свердловске молодую маму с ребёнком за торговлю фруктами

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 0

беспредел полицаи свердловск
Полицаи "повязали" в Свердловске молодую маму с ребёнком за торговлю фруктами

В Екатеринбурге разразился скандал из-за того, что 1 июня полицейские задержали 22-летнюю женщину с ребенком, незаконно торговавшую овощами и фруктами у своего авто рядом с продуктовым магазином, сообщается на сайте СУ СК РФ по Свердловской области. Свидетели, защищающие задержанную, однако, утверждают, что она ничем не торговала. 

"У одного из домов на улице Таганской в Екатеринбурге произошел инцидент, в ходе которого у 22-летней женщины, осуществлявшей торговлю зеленью и ягодами с собственной автомашины, возник конфликт с сотрудниками полиции", - указано на сайте СК. На видео, которое снимала, по данным Ura.ru, мать женщины, видно, как она с ребенком на руках сопротивляется полицейским, кричит и просит ее отпустить. За кадром раздаются возгласы о незаконности действий стражей порядка и обещания разместить видеозапись в интернете.

"Мы запустили процесс борьбы с полицией, которая применяет физическую силу к молодой маме и грудному ребенку", - написала в Facebook Жанна Богданова, разместившая видеозапись с задержанием. По ее словам, "молодая мама вышла с грудным ребенком погулять и, пока ребенок спал, стояла у своего дома на собственной машине с открытым багажником, где располагались пучки укропа и петрушки". 

Далее Богданова рассказывает, что к женщине (по данным Ura.ru, ее зовут Юлия Ташкова) подходили с угрозами "подозрительный тип" и продавец из соседнего киоска, обещавшие, что натравят на нее полицию. В итоге полицейские приехали по вызову о незаконной торговле и силой затолкали женщину с грудным ребенком на руках в автозак.

Сайт Ura.ru приводит подробности версии задержанной: по ее словам, она вышла к своей машине, где лежали расфасованные для продажи на рынках овощи и фрукты, и начала прибираться в багажнике, в этот момент к ней подошел полицейский и начал уличать в несанкционированной продаже. Незадолго до этого к ней подходила пенсионерка, также подумавшая, что она что-то продает, и две женщины разговорились о варенье из шишек. 

Полицейский, по словам Ташковой, забрал у нее книгу с ценниками и настаивал на поездке в участок. Там ее, согласно ее рассказу, продержали пять-шесть часов, при этом ей нечем было кормить ребенка, в итоге она отдала малыша маме, которая также приехала в участок. При задержании женщина получила синяк: "Когда они меня толкали, пихали, я, видимо, ударилась боком о машину. Девушка меня там проверила. Я просила, чтобы мне дали освидетельствование медэкспертизы. Не дали". 

"В территориальный следственный отдел СК России поступили сообщения как от женщины, утверждавшей, что стражи порядка превысили свои полномочия при доставлении ее в отдел полиции, так и от сотрудников полиции, которые направили в следственный орган материалы по поводу их оскорбления при исполнении служебных обязанностей", - отмечается на сайте СК. 

В полиции утверждают, что Ташкову привезли в дежурную часть ОП N14, но в камеру не сажали. Там она, по словам пресс-секретаря части, написала объяснение и признала свою вину по статьям КоАП: "Незаконное занятие земельного участка" - штраф не менее пяти тысяч рублей, "Незаконная предпринимательская деятельность" - штраф до двух тысяч, "Мелкое хулиганство" - штраф до одной тысячи и "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" - наказывается штрафом до одной тысячи рублей. 

Следователи намерены разобраться во всей этой истории.

Напомним, на прошлой неделе был похожий скандал в Москве. Как рассказал «ОВД Инфо» отец 10-летнего мальчика, ребенок гулял с матерью в районе Арбата. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а мальчик рядом декламировал стихи. Подъехавшая полиция без объяснения причин посадила ребенка в машину и увезла в ОВД «Арбатское». В полиции заявили, что забрали мальчика за попрошайничество, рассказал отец ребенка.

В сообщении отмечается, что матери ребенка полицейские хотят вменить статью 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), отцу — оскорбление сотрудника полиции.

В свою очередь Штейн рассказала Дождю, что во время задержания мальчика его родителей рядом не было, и они подъехали уже в ОВД. Во время задержания мальчик был один, добавила она. 

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