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Московский листок

Взрыв на территории посольства США в Киеве пока никто на себя не взял

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 0

украина сша терроризм кризис укронацизм евромайдан
Взрыв на территории посольства США в Киеве пока никто на себя не взял

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева. 

«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», — говорится в пресс-релизе. 

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство». 

В результате взрыва никто не пострадал, заверили в Нацполиции. 

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»). «В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

От редакции: В Киеве сейчас столько оружия (что доказало недавнее "празднование" 9 мая, когда укрофашист едва не шмальнул из "Шмеля" по празднующим), что удивляться тут нечему. Наоборот, нужно удивляться, что до сих пор вооружённый криминалитет и национал-радикалы обходили стороной эту "святыню". Будет тем более весело, если при теракте было задействовано "нелетальное" оружие, поставляемое США Укарине для войны в Донбассе. На данный момент никто из националистических группировок, имеющих вполне легальные штабы в Киеве, не взял на себя ответственности, но тут стоит подождать... Интересно, будет ли теперь улыбаться Маккейн так, как улыбался украинцам на Евромайдане?

Д.Ч.



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