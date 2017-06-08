Взрыв на территории посольства США в Киеве пока никто на себя не взял

В ночь на четверг на территории посольства США в украинской столице прогремел взрыв. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

«Сегодня, 8 июня, в 00:05 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве на территории посольства США в Шевченковском районе Киева. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции», — говорится в пресс-релизе.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что «неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство».

В результате взрыва никто не пострадал, заверили в Нацполиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 258 УК Украины («Террористический акт»). «В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению правонарушения», — говорится в сообщении ведомства.

От редакции: В Киеве сейчас столько оружия (что доказало недавнее "празднование" 9 мая, когда укрофашист едва не шмальнул из "Шмеля" по празднующим), что удивляться тут нечему. Наоборот, нужно удивляться, что до сих пор вооружённый криминалитет и национал-радикалы обходили стороной эту "святыню". Будет тем более весело, если при теракте было задействовано "нелетальное" оружие, поставляемое США Укарине для войны в Донбассе. На данный момент никто из националистических группировок, имеющих вполне легальные штабы в Киеве, не взял на себя ответственности, но тут стоит подождать... Интересно, будет ли теперь улыбаться Маккейн так, как улыбался украинцам на Евромайдане?

Д.Ч.