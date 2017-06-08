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Московский листок

Монархистка Поклонская перешла к прямому шантажу Учителя "блэкмэйлом"

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 3

кино культура реакция госдура монархизм
Монархистка Поклонская перешла к прямому шантажу Учителя "блэкмэйлом"

Режиссер Алексей Учитель заявил, что получил письмо от депутата Госдумы Натальи Поклонской по поводу его фильма «Матильда», сообщает «Газета.Ru». «Накануне состоялось историческое событие — я получил от нее персональное письмо», — приводит слова режиссера НТВ. 

Учитель отметил, что Поклонская попросила его представить фильм для оценки эксперту. На просьбу депутата режиссер ответил отказом, аргументировав это тем, что подобные формы контроля не предусмотрены законом.

Напомним, ранее Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг еще не вышедшей на экраны «Матильды» цирком. «Как известно, из всех искусств важнейшими для нас являются кино и цирк. История с депутатом Поклонской, режиссером Учителем и балериной Матильдой, как мне все больше кажется, смещается в сторону цирка. Мне сложно это комментировать», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Поклонская неоднократно обращалась в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на предмет оскорбления чувств верующих. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели трейлер фильма, размещенный в интернете, однако нарушений обнаружено не было.

«Матильда» выйдет в прокат 25 октября.

А 25 мая сотрудники полиции Санкт-Петербурга начали проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя на налоговые преступления. Проверка проводится по запросу экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

"Сегодня на киностудию Алексея Учителя в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По имеющейся информации, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, а оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а оттуда - в УВД Василеостровского района города", - сказал он.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Пахом написал 08.06.2017 13:44
Ревнует Натаха Матильду к царю!
Учитель, пообещай Натахе, что следфильм будет "Натаха и царь", и она от тебя отстанет.
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(без названия)
яЙЙя написал 08.06.2017 13:42
И крымнашист Учитель, и клиническая дурочка Поклонская, и кино про элитную проститутку Матильду, к которой пристраивался Коля Кровавый в позапрошлом веке... право, НАСPATЬ на эти страсти, если серьезно. А так, поприкалываться над идиотами - тема вполне годная (в моем рейтинге ржачки эта темя сейчас где-то между отцом Пигидием, обвинившим провокатора Ж. в том, что тот слямзил у него, у Пигидия, позитивную идею замены гимна, и троллем Вовой Плешивым, который на радость путлерстанскому быдлу воплощает в себе черты Хлестакова и Манилова одновременно).
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Оказывается
не Поклонская она написал 08.06.2017 13:33
а Дубровская
(Дубров, Дубровинский, Дубов, Дубовиков...имя им Легион)
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