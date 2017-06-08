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Московский листок

В "Русь сидящую" пришли с обысками

Опубликовано 08.06.2017 в разделе комментариев 0

В "Русь сидящую" пришли с обысками

В московском офисе правозащитной организации «Русь сидящая» проводится обыск, говорится в сообщении на странице организации в Facebook. Причина обыска не сообщается. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что силовиков интересуют финансовые документы, печатная продукция, внешние носители информации, а также компьютеры, установленные в офисе.

Координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров сообщил РБК, что обыск проводят «сотрудники УБЭП» (управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы). Он добавил, что сотрудники фонда заблокированы в офисе, а также, что причина обысков в организации «не ясна». По его словам, на месте обыска работает адвокат организации.

 



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